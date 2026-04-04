محکومیت حمله به مراکز دانشگاهی کشور؛حق مقابله به مثل برای ما محفوظ است

حسین فرزانه پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی از مراکز هستند که به واسطه اینکه تولید دانش و معرفت می کنند از حرمت خاصی برخوردار هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دکتری علوم سیاسی بیان کرد: اما رژیم صهیونیستی و آمریکا از خط قرمزها عبور کرده و برخی از مراکز دانشگاهی ما را مورد تجاوز قرار دادند.

فرزانه پور ادامه داد: قرآن کریم به صراحت تأکید می کند که «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ پس هر که بر شما تعدی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید، و از خدا پروا نمایید، و بدانید که خدا با پروا پیشگان است.»

وی اظهار کرد: بر این اساس وقتی آنان خط قرمز ها را رد و به مراکز علمی ما حمله می کنند، این حق برای دولت جمهوری اسلامی نیز محفوظ است که به در قبال کار آنان مقابله به مثل کند.

فرزانه پور گفت: از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که مراکز علمی دشمن مکان هایی است که در آنان جا دانش هایی که زمینه ساز تجاوز به ما شده، تولید می شود و از این جهت نیز می تواند جزو اهداف مشروع ما قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دکتری علوم سیاسی بیان کرد: مدارا با دشمنی که مراکز علمی، صنایع و زیر ساخت های ما را مورد هجمه قرار می دهد هیچگونه وجهی ندارد و حتی ممکن است نقطه ضعف تلقی شود.

فرزانه پور بیان کرد: دشمن آمریکایی- صهیونیستی می خواهد عقبه علمی ما را هدف قرار دهد و همچنین با تهاجم به مراکز علمی تاب آوری مردم و به ویژه اقشار وابسته به این مراکز را پایین بیاورد.

وی تصریح کرد: البته دشمن ملت ایران را نشناخته است چرا که ما هیچگاه آغازگر جنگی نبودیم ولی در برابر مهاجم همه اختلافات را کنار می گذاریم و در برابر او می ایستیم.