۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

مکتبی که شهادت دارد، ترس، تسلیم و عقب نشینی ندارد

ماندگاری گفت:شهادت، بشارت به نترسیدن است و این مردم منتظر درگیر شدن با سربازان کثیف و نجس آمریکایی صهیونی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه مکتبی که شهادت دارد، ترس، تسلیم و عقب نشینی ندارد، گفت: خداوند در آیه ۱۷۰ سوره آل عمران نیز می‌فرماید شهادت، بشارت به نترسیدن است و این مردم منتظر درگیر شدن با سربازان کثیف و نجس آمریکایی صهیونی هستند.

حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری، در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: یک روی سکه شهادت، جگرسوز است و بیش از یک ماه است که از شهادت رهبر عزیزمان می‌گذرد.

وی با اشاره به اینکه قرآن بشارت‌هایی از شهادت برای ما بیان کرده است، مطرح کرد: با این بشارت‌ها باید دل‌هایمان را آرام کنیم تا با انگیزه و استقامت بیش‌تر در این دفاع مقدس سوم حضور پیدا کنیم.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه مکتبی که شهادت دارد، ترس، تسلیم و عقب نشینی ندارد، عنوان کرد: قرآن کریم دو مرتبه فرموده است که شهادت اگرچه فقدان و داغ است ولی حیات ابدی دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز طیف‌های مختلف مردم با هر سلیقه‌ای به میدان آمده‌اند و این عنایت شهدا است، خاطرنشان کرد: خداوند در آیه ۱۷۰ سوره آل عمران نیز می‌فرماید شهادت، بشارت به نترسیدن است.

ماندگاری با بیان اینکه این مردم منتظر درگیر شدن با سربازان کثیف و نجس آمریکایی صهیونی هستند، تصریح کرد: در آیه ۱۷۵ سوره آل عمران نیز می‌خوانیم دشمنان می‌خواهند شما را بترسانند ولی نترسید از آن‌ها و تنها از خدا بترسید.

وی با اشاره به اینکه شهادت بشارت فرح باطنی است، یادآور شد: اگر رحمت خداوند را ۱۰۰ قسمت بدانیم تنها یک قسمت آن در دنیا است و خوش به حال شهدا که از دامن این یک قسمت رحمت الهی به آغوش ۹۹ رحمت دیگر می‌روند.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
