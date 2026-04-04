به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبه‌ای جدید، دستگاه‌های اجرایی و قضایی را به اتخاذ رویکرد حمایتی در قبال واحدهای تولیدی و خدماتی مکلف کرد.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف شده‌اند در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط جنگی و وضعیت اضطراری متأثر شده‌اند، نسبت به توقف و تعلیق کلیه اقدامات اجرایی، حقوقی، قضایی و ثبتی اقدام کنند.

همچنین مطابق این تصمیم، از پیگیری پرونده‌های جاری این واحدها در مراجع قضایی و شعب رسیدگی‌کننده نیز تا پایان فروردین‌ماه سال 1405 جلوگیری خواهد شد. این اقدام با هدف ایجاد فرصت تنفس برای بنگاه‌ها و جلوگیری از تشدید مشکلات تولیدکنندگان در شرایط فعلی اتخاذ شده است.

هدف از این مصوبه، حفظ پایداری تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، صیانت از اشتغال و کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌ها در فضای پرچالش کنونی عنوان شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت فشارهای حقوقی و مالی را از دوش فعالان اقتصادی بردارد، اما موفقیت آن نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبه خواهد بود.