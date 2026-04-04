۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

صدور گواهی موقت مالیاتی جهت حمایت از تولید در شرایط اضطرار

با مصوبه ستاد رفع موانع تولید، گواهی موقت ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، منظور حمایت از تولیدکنندگان و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی در شرایط خاص کشور، ستاد رفع موانع تولید در مصوبه‌ای، تسهیلاتی را در حوزه مالیاتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در نظر گرفت.

بر اساس این مصوبه که با هدف جلوگیری از رکود اقتصادی، صیانت از اشتغال و تداوم تولید داخلی در شرایط ناشی از جنگ و وضعیت اضطراری اتخاذ شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است نسبت به صدور گواهی موقت موضوع تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کند.

مطابق این تصمیم، برای واحدهای تولیدی و خدماتی که فاقد بدهی مالیاتی هستند، گواهی موقت مالیاتی با اعتبار سه‌ماهه صادر خواهد شد. این گواهی تا پایان سال مالی منتهی به اسفندماه 1403 معتبر بوده و زمینه ادامه فعالیت این واحدها را بدون وقفه فراهم می‌کند.

هدف از اجرای این مصوبه، کاهش موانع اداری پیش‌روی فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد ثبات نسبی در محیط کسب‌وکار عنوان شده است. به‌ویژه در شرایط فعلی، این اقدام می‌تواند به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و اشتغال کمک کند.

طیبه بیات

