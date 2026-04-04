جنگ تمدنی علیه ایران و جهش تمدن ایرانی- اسلامی

یادداشت مهمان- ناصر کنعانی چافی- سخنگوی سابق وزارت امور خارجه: جنگ‌ ظالمانه و تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی پنجمین هفته خود را پشت سر گذاشته که متجاوزان به هیچ یک از اهداف راهبردی اعلامی خود دست نیافته‌ و امیدی هم به دستیابی به آنها ندارند.

‏در روزهای اخیر، رژیم‌های منحوس آمریکا و اسرائیل با بیشرافتی تمام، زدن زیرساختهای غیرنظامی ایران را رسما و علنا آغاز کرده‌اند. عمده این زیرساختها، محصول عزم و ابتکار ملتی است که متجاوزان هرگز گمان دستیابی ایرانیان به آنها را زیر سایه تحریم های بی سابقه و حداکثری نداشتند.

‏ترامپ با فرمان زدن زیرساختهای غیرنظامی ایران، عملا فریاد می زند که تحریمهای بی‌سابقه و حداکثری آمریکا و متحدان شرور اروپایی آن علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران بی‌فایده بوده و ایرانیان از سد همه این تحریم‌ها و محاصره ها عبور کرده‌اند، لذا چاره‌ای جز حمله نظامی به آنها ندارم!

‏زدن زیرساخت‌های غیرنظامی، یعنی فریاد بلند شکست نظامی و ناامیدی از حنجره متعفن قدرتی پوشالی که صدای شکسته شدن استخوانهای آن بلند شده است.

‏بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران یعنی فریاد عصبانیت یک ابرقدرت در حال افول که ارتش تا بُنِ دندان مسلح آن در برابر اراده، ابتکار، شجاعت و نوآوری ملت شرافتمند ایران، در حال تحقیر شدن است.

‏ملت ایران این جنگ را به رغم رنجها و خسارتهای مادی و معنوی و بشری با پیروزی پشت سر خواهد گذاشت. ایران از متن این جنگ با هزاران تجربه جدید، با عزمی جزم، با ملتی متحد و با قوای مسلحی مقتدر، قویتر از قبل برخواهد خواست و جهان را مبهوت اراده و شرافت و قدرت تمدنی خویش خواهد کرد.

‏نتیجه این جنگ موازنه راهبردی جدیدی را نه فقط در سطح منطقه‌ بلکه در سطح بین‌الملل ترسیم خواهد کرد که در آن آمریکا ضعیف‌تر از قبل و رژیم اسرائیل منزوی تر، مأیوس تر و شکننده تر از هر زمان خواهد بود.

‏ملت ایران در این جنگ یک بار دیگر آموزگار جهانیان شده و درس‌های فراموش نشدنی به قدرت‌های زر و زور از یک سو و ملتها و دولتهای استقلال طلب و آزادیخواه جهان از سوی دیگر داده و خواهد داد.

‏ایرانیان پل‌ها، صنایع، مراکز دارویی، درمانی، علمی، آموزشی، نظامی و خدماتی را با توان علمی، فنی و تمدنی خود و با همکاری متحدان و دوستان خویش خواهند ساخت.

‏تمدن ایرانی-اسلامی این جنگ ظالمانه را به سکّوی پرش دیگری به سمت قله‌های شرف و انسانیت و تعالی مادی و معنوی بدل خواهد کرد و برای متجاوزان دیوسیرت ثمره ای جز ننگ و شرم و خُسران نخواهد بود، ان‌شاءالله.