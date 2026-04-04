جنگ تمدنی علیه ایران و جهش تمدن ایرانی- اسلامی

یادداشت مهمان- ناصر کنعانی چافی- سخنگوی سابق وزارت امور خارجه: جنگ ظالمانه و تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی پنجمین هفته خود را پشت سر گذاشته که متجاوزان به هیچ یک از اهداف راهبردی اعلامی خود دست نیافته و امیدی هم به دستیابی به آنها ندارند.
در روزهای اخیر، رژیمهای منحوس آمریکا و اسرائیل با بیشرافتی تمام، زدن زیرساختهای غیرنظامی ایران را رسما و علنا آغاز کردهاند. عمده این زیرساختها، محصول عزم و ابتکار ملتی است که متجاوزان هرگز گمان دستیابی ایرانیان به آنها را زیر سایه تحریم های بی سابقه و حداکثری نداشتند.
ترامپ با فرمان زدن زیرساختهای غیرنظامی ایران، عملا فریاد می زند که تحریمهای بیسابقه و حداکثری آمریکا و متحدان شرور اروپایی آن علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران بیفایده بوده و ایرانیان از سد همه این تحریمها و محاصره ها عبور کردهاند، لذا چارهای جز حمله نظامی به آنها ندارم!
زدن زیرساختهای غیرنظامی، یعنی فریاد بلند شکست نظامی و ناامیدی از حنجره متعفن قدرتی پوشالی که صدای شکسته شدن استخوانهای آن بلند شده است.
بمباران زیرساختهای غیرنظامی ایران یعنی فریاد عصبانیت یک ابرقدرت در حال افول که ارتش تا بُنِ دندان مسلح آن در برابر اراده، ابتکار، شجاعت و نوآوری ملت شرافتمند ایران، در حال تحقیر شدن است.
ملت ایران این جنگ را به رغم رنجها و خسارتهای مادی و معنوی و بشری با پیروزی پشت سر خواهد گذاشت. ایران از متن این جنگ با هزاران تجربه جدید، با عزمی جزم، با ملتی متحد و با قوای مسلحی مقتدر، قویتر از قبل برخواهد خواست و جهان را مبهوت اراده و شرافت و قدرت تمدنی خویش خواهد کرد.
نتیجه این جنگ موازنه راهبردی جدیدی را نه فقط در سطح منطقه بلکه در سطح بینالملل ترسیم خواهد کرد که در آن آمریکا ضعیفتر از قبل و رژیم اسرائیل منزوی تر، مأیوس تر و شکننده تر از هر زمان خواهد بود.
ملت ایران در این جنگ یک بار دیگر آموزگار جهانیان شده و درسهای فراموش نشدنی به قدرتهای زر و زور از یک سو و ملتها و دولتهای استقلال طلب و آزادیخواه جهان از سوی دیگر داده و خواهد داد.
ایرانیان پلها، صنایع، مراکز دارویی، درمانی، علمی، آموزشی، نظامی و خدماتی را با توان علمی، فنی و تمدنی خود و با همکاری متحدان و دوستان خویش خواهند ساخت.
تمدن ایرانی-اسلامی این جنگ ظالمانه را به سکّوی پرش دیگری به سمت قلههای شرف و انسانیت و تعالی مادی و معنوی بدل خواهد کرد و برای متجاوزان دیوسیرت ثمره ای جز ننگ و شرم و خُسران نخواهد بود، انشاءالله.
