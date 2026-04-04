۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

اصلاح الگوی مصرف کود در گلستان

گرگان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر اهمیت تغذیه اصولی گیاهان، از بهبود ترکیب مصرف کود، ذخیره‌سازی مناسب برای کشت بهاره و تأمین بخش عمده نهاده‌ها از منابع داخلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مصرف کود در بخش کشاورزی اظهار کرد: تغذیه مناسب گیاهان نقش اساسی در افزایش بهره‌وری دارد و ضروری است ترکیب مصرف کودها به سمت استانداردهای علمی حرکت کند.

وی افزود: در گذشته حدود ۸۰ درصد کود مصرفی از نوع ازته، ۱۵ درصد فسفاته و ۵ درصد پتاسه بود که با اقدامات ترویجی و آموزشی در سال‌های اخیر، این نسبت به حدود ۷۰ درصد ازت، ۲۰ درصد فسفات و ۱۰ درصد پتاس اصلاح شده است.

محمدی با اشاره به آمادگی استان برای فصل کشت بهاره گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار تن انواع کود کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس به‌عنوان ذخیره استراتژیک در انبارهای استان نگهداری می‌شود.

وی با تأکید بر خودکفایی در تأمین نهاده‌های کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰ درصد کودهای فسفاته و پتاسه از منابع داخلی تأمین شده و کود اوره نیز به‌طور کامل از تولیدات داخلی تأمین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: با وجود شرایط خاص از جمله تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها، بیش از ۱۳۱ هزار تن کود مورد نیاز کشاورزان در سال گذشته تأمین شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، کم‌سابقه بوده است.

وی گفت: پیش از آغاز کشت بهاره، قراردادهای لازم با شرکت‌های تولیدکننده داخلی منعقد شده و تلاش می‌شود محموله‌های مورد نیاز بدون تأخیر و در زمان مناسب وارد استان شود.

محمدی با اشاره به نیاز گیاهان به ۱۳ عنصر ضروری افزود: استفاده صرف از کودهای پرمصرف مانند ازت، فسفات و پتاس کافی نیست و لازم است کشاورزان در کنار این کودها، از کودهای ریزمغذی، کامل، آلی و بیولوژیک نیز مطابق برنامه کودی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: مصرف متعادل و علمی انواع کودها، به‌ویژه در کنار کودهای یارانه‌ای، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشاورزان منجر شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان توصیه کرد: کشاورزان پیش از مصرف کود، نسبت به انجام آزمون خاک اقدام کرده و با مشاوره کارشناسان، میزان دقیق نیاز کودی خود را تعیین کنند تا مصرف کود از حالت سنتی و کیسه‌ای به مصرف هدفمند و دقیق بر اساس کیلوگرم تغییر یابد.

