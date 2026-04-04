اصلاح الگوی مصرف کود در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مصرف کود در بخش کشاورزی اظهار کرد: تغذیه مناسب گیاهان نقش اساسی در افزایش بهرهوری دارد و ضروری است ترکیب مصرف کودها به سمت استانداردهای علمی حرکت کند.
وی افزود: در گذشته حدود ۸۰ درصد کود مصرفی از نوع ازته، ۱۵ درصد فسفاته و ۵ درصد پتاسه بود که با اقدامات ترویجی و آموزشی در سالهای اخیر، این نسبت به حدود ۷۰ درصد ازت، ۲۰ درصد فسفات و ۱۰ درصد پتاس اصلاح شده است.
محمدی با اشاره به آمادگی استان برای فصل کشت بهاره گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار تن انواع کود کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس بهعنوان ذخیره استراتژیک در انبارهای استان نگهداری میشود.
وی با تأکید بر خودکفایی در تأمین نهادههای کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰ درصد کودهای فسفاته و پتاسه از منابع داخلی تأمین شده و کود اوره نیز بهطور کامل از تولیدات داخلی تأمین شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: با وجود شرایط خاص از جمله تحریمها و برخی محدودیتها، بیش از ۱۳۱ هزار تن کود مورد نیاز کشاورزان در سال گذشته تأمین شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمسابقه بوده است.
وی گفت: پیش از آغاز کشت بهاره، قراردادهای لازم با شرکتهای تولیدکننده داخلی منعقد شده و تلاش میشود محمولههای مورد نیاز بدون تأخیر و در زمان مناسب وارد استان شود.
محمدی با اشاره به نیاز گیاهان به ۱۳ عنصر ضروری افزود: استفاده صرف از کودهای پرمصرف مانند ازت، فسفات و پتاس کافی نیست و لازم است کشاورزان در کنار این کودها، از کودهای ریزمغذی، کامل، آلی و بیولوژیک نیز مطابق برنامه کودی استفاده کنند.
وی تأکید کرد: مصرف متعادل و علمی انواع کودها، بهویژه در کنار کودهای یارانهای، میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری اقتصادی کشاورزان منجر شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان توصیه کرد: کشاورزان پیش از مصرف کود، نسبت به انجام آزمون خاک اقدام کرده و با مشاوره کارشناسان، میزان دقیق نیاز کودی خود را تعیین کنند تا مصرف کود از حالت سنتی و کیسهای به مصرف هدفمند و دقیق بر اساس کیلوگرم تغییر یابد.
