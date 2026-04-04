سردار قاآنی: عاقبت همه نیروهای تروریست آمریکا، فرار از منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی در مطلبی نوشت: «ترامپ جنایتکار باید فرمانده ناو جرالد فورد را هم برکنار کند. او جرات نکرد از ترس مجاهدان قهرمان و مردم باصلابت یمن از تنگه باب المندب عبور کند و بعد از سرگردانی دوهفته‌ای و با داستان ساختگی از دریای سرخ و منطقه فرار کرد. عاقبت همه نیروهای تروریست آمریکا، فرار از منطقه است.»

گفتنی است، حساب سردار قاآنی در اپلیکیشن UpScrolled فعال شد. این پلتفرم توسط یک جوان فلسطینی که در نسل‌کشی غزه ۶۰ نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، راه‌اندازی شده است.