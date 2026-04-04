به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، بازدید میدانی از منازل آسیب دیده توسط اورژانس اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان در شرایط بحران و فشارهای ناشی از جنگ، اورژانس اجتماعی به همراه مسئول امور بانوان فرمانداری از محلات آسیبدیده شهرستان پیشوا بازدید به عمل آوردند.
احسان سبزگلین رئیس بهزیستی پیشوا گفت: در این بازدید میدانی، تیم اورژانس اجتماعی ضمن حضور در منازل آسیبدیده، از نزدیک وضعیت خانوادهها، میزان خسارات واردشده و نیازهای فوری ساکنان را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین در جریان این بازدید، خدمات مشاورهای و حمایتهای روانی لازم به خانوادهها ارائه شد.
در این برنامه، بر ضرورت رسیدگی سریع به خانوادههای آسیبدیده، کاهش تنشهای روانی ناشی از شرایط بحرانی و استمرار خدمات حمایتی تأکید شد. مسئولان حاضر نیز اعلام کردند که پیگیریهای لازم برای ارائه خدمات تخصصی و حمایتهای بیشتر به افراد آسیبدیده ادامه خواهد داشت.
نظر شما