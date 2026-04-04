۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

بازدید میدانی از منازل آسیب دیده توسط اورژانس اجتماعی

بازدید میدانی از منازل آسیب دیده توسط اورژانس اجتماعی در شرایط بحران و فشارهای ناشی از جنگ، اورژانس اجتماعی به همراه مسئول امور بانوان فرمانداری از محلات آسیب‌دیده بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، بازدید میدانی از منازل آسیب دیده توسط اورژانس اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان در شرایط بحران و فشارهای ناشی از جنگ، اورژانس اجتماعی به همراه مسئول امور بانوان فرمانداری از محلات آسیب‌دیده شهرستان پیشوا بازدید به عمل آوردند.

احسان سبزگلین رئیس بهزیستی پیشوا گفت: در این بازدید میدانی، تیم اورژانس اجتماعی ضمن حضور در منازل آسیب‌دیده، از نزدیک وضعیت خانواده‌ها، میزان خسارات واردشده و نیازهای فوری ساکنان را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین در جریان این بازدید، خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی لازم به خانواده‌ها ارائه شد.

در این برنامه، بر ضرورت رسیدگی سریع به خانواده‌های آسیب‌دیده، کاهش تنش‌های روانی ناشی از شرایط بحرانی و استمرار خدمات حمایتی تأکید شد. مسئولان حاضر نیز اعلام کردند که پیگیری‌های لازم برای ارائه خدمات تخصصی و حمایت‌های بیشتر به افراد آسیب‌دیده ادامه خواهد داشت.

