برپایی میز خدمت بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، میز خدمت بهزیستی استان تهران با حضور سهیلا یزدانشناس رئیس اداره پذیرش و هماهنگی، عادلی کارشناس دفتر مدیریت و سبزگلین سرپرست اداره بهزیستی شهرستان پیشوا، با هدف رسیدگی به مسائل مددجویان در حوزههای درمان، مسکن و سایر مشکلات برگزار شد.
در جریان آن، درخواستها و مشکلات مددجویان بهصورت چهرهبهچهره مورد بررسی قرار گرفت.
در این میز خدمت، مددجویان مسائل خود را در زمینه هزینههای درمان، مسکن و سایر نیازهای حمایتی مطرح کردند و مسئولان حاضر ضمن بررسی درخواستها، دستورات لازم برای پیگیری و اقدام در چارچوب ضوابط را صادر کردند.
برگزاری میزهای خدمت از جمله برنامههای بهزیستی استان تهران برای تسهیل ارتباط مستقیم با جامعه هدف و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مددجویان است.
