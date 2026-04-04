  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

ثبت نزدیک به ۸۰ هزار تماس با صدای مشاور در یک ماه

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:در این مدت ۷۹ هزار و ۴۵۸ تماس موفق با صدای مشاور ۱۴۸۰ انجام شده است، گفت: ۴ هزار و ۱۸۸ مورد مرتبط با موضوع جنگ بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی با اشاره به فعالیت مستمر سامانه‌های ۱۲۳ و ۱۴۸۰ اظهار کرد: این دو سامانه به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی در ایام جنگ فعال بودند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی ایفا کردند.

حسینی در ادامه با ارائه جزئیات عملکرد خط مشاوره ۱۴۸۰ در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا کنون گفت: در این مدت ۷۹ هزار و ۴۵۸ تماس موفق در سطح کشور ثبت شده که از این تعداد ۶۲ هزار و ۴۰۶ تماس‌گیرنده زن و ۱۷ هزار و ۵۲ نفر مرد بوده‌اند.

وی تصریح کرد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۴ هزار و ۱۸۸ مورد مرتبط با موضوع جنگ، ۲۰ هزار و ۷۸۶ مورد مربوط به اختلالات خلقی و ۳۹ هزار و ۹۶۳ تماس در حوزه مشکلات خانوادگی و زوجین بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همچنین ۱۴ هزار و ۵۲۱ تماس دیگر نیز به سایر موضوعات از جمله مشکلات بین‌فردی، مسائل کودک و نوجوان و اعتیاد اختصاص داشته است.

حسینی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات روانی-اجتماعی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های مشاوره‌ای، تیم‌های سیار و گروه‌های اجتماع‌محور، تلاش کرده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات تخصصی و حمایتی را به اقشار مختلف مردم ارائه دهد و از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

کد مطلب 6791196
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها