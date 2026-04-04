داوطلبان رد صلاحیت شده شوراهای روستا ۴ روز برای اعتراض فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در تشریح آخرین وضعیت فرآیند برگزاری انتخابات، گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی برگزاری انتخابات شوراها، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستا پانزدهم فروردین‌ ماه از سوی هیئت نظارت بخش اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها رد شده است، به مدت چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خود را نسبت به نظر هیئت نظارت بخش ثبت کنند. این اعتراض‌ها پس از ثبت، برای بررسی به هیئت نظارت شهرستان ارجاع داده می‌شود.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: هیئت نظارت شهرستان نیز پس از دریافت اعتراض‌ها به مدت یک هفته فرصت دارد تا نسبت به بررسی مجدد پرونده‌ها اقدام کرده و نتایج نهایی را اعلام کند. در این مرحله، افرادی که پیش‌تر رد صلاحیت شده بودند، در صورت تأیید صلاحیت می‌توانند به روند انتخابات بازگردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نتایج اعلام‌ شده از سوی هیئت نظارت شهرستان قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.