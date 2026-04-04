  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

رحمان نیا: وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

رحمان نیا: وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از وقوع وزش شدید باد در استان خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و از صبح امروز بارش باران استان را فرا گرفته است. و روزهای آینده شدت بارش ها بیشتر خواهدشد.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: با توجه به شرایط حاکم شده در استان هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می شود و دمای فعلی شهر زنجان هفت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته دماهای امروز بالاتر از دیروز است.

کد مطلب 6791246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

