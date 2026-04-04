رحمان نیا: وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و از صبح امروز بارش باران استان را فرا گرفته است. و روزهای آینده شدت بارش ها بیشتر خواهدشد.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: با توجه به شرایط حاکم شده در استان هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می شود و دمای فعلی شهر زنجان هفت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته دماهای امروز بالاتر از دیروز است.