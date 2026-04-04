آمار طرفداران ترامپ در آمریکا سوژه تمسخر وی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استیون کولبرت مجری برنامه شبانه تلویزیون آمریکا با اشاره به جدیدترین آمار نظرسنجی درباره مقبولیت دونالد ترامپ گفت هم خوشحال و هم مبهوت است.

وی در مونولوگ برنامه خود در شبکه CBS از اینکه چگونه ۲۲.۴ درصد از آمریکایی‌ها با وجود جنگ در ایران که قیمت بنزین را بالا برده و موارد دیگر، هنوز ترامپ را «تایید می‌کنند» ابراز شگفتی کرد اما بیش از آن وی از اینکه «این واقعیت که ترامپ همیشه همه چیز را خراب می‌کند، محبوبیت او را کاهش داده» ابراز خوشحالی کرد.

کولبرت در میان تشویق حضار اعلام کرد: طبق یک نظرسنجی جدید، این که میزان کل طرفداران ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافته یعنی تنها یک نفر از هر سه نفر هنوز طرفدار وی هستند. برای اینکه این را بهتر درک کنید، به سمت راست خود برگردید. حالا به سمت چپ خود برگردید. هر دوی این افراد از دونالد ترامپ محبوب‌تر هستند.

اما کولبرت همچنین یادآور شد که با توجه به اینکه ۴۷.۲ درصد از آمریکایی‌ها «به شدت از رئیس جمهور ناراضی» هستند و تنها ۲۲.۴ درصد هستند که او را تایید می‌کنند»، به این معنی است که وضع او در آمریکا به شدت خراب است.

کولبرت در یک سخنرانی رو به دوربین خطاب به آن دسته از آمریکایی‌هایی که هنوز از ترامپ حمایت می‌کنند فریاد زد: «شما کی هستید؟» سپس آنها را به سخره گرفت و گفت: یعنی شما می‌گویید «خب، من می‌خواهم بنزین گران شود! من می‌خواهم مرکز کندی منفجر شود! و می‌دانم که این یک رویای دست نیافتنی است اما آیا راهی وجود دارد که شاید بتوانیم کاری کنیم که دانمارک از ما متنفر شود؟ چون من خیلی دوست دارم که قیمت شیرین بیان هم بالا برود.

وی تنها مجری برنامه آخر شب نیست که ترامپ را دست انداخت. جان الیور در آخرین قسمت از برنامه «هفته پیش امشب» شبکه HBO، رئیس جمهور را به خاطر تصمیم ترامپ برای قرار دادن چهره‌اش روی پلاک‌های پارک‌های ملی «آمریکای زیبا» به باد انتقاد گرفت.

الیور که با توجه به کاهش بودجه پارک‌ها، ریاکاری ترامپ را محکوم کرده بود، با راه‌اندازی وب‌سایتی که در آن بازدیدکنندگان می‌توانند با چسباندن برچسب روی پلاک‌های خود، چهره ترامپ را پنهان کنند، با این انتخاب مقابله کرد.