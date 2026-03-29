به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جین فوندا در برابر مرکز فرهنگی کندی از آمریکایی‌ها خواست در برابر اقتدارگرایی بایستند و مقابل تهدید آزادی بیان مقاومت کنند.

این بازیگر مشهور آمریکایی، روز جمعه به روزنامه‌نگاران، موسیقی‌دانان و نویسندگان در بیرون مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی در واشنگتن پیوست و از شهروندان آمریکایی خواست تا سکوت خود را بشکنند و در برابر اقتدارگرایی بایستند.

در یک تجمع آرام اما جسورانه که از سوی کمیته متمم اول قانون اساسی برگزار شد، مهمانانی که برای شنیدن سخنان سخنرانان و خوانندگان علیه ممنوعیت کتاب، سانسور سیاسی و سایر تهدیدات آزادی بیان در دوران دونالد ترامپ دعوت شده بودند، گرد هم آمدند.

فوندا در این مراسم گفت: امروز کتاب‌ها ممنوع می‌شوند، پلاک‌ها و بناهای تاریخی که وقایع تاریخی ای را به تصویر می‌کشند که این دولت می‌خواهد فراموش شوند، برداشته می‌شوند و بودجه موزه‌ها، موقوفه های ملی هنرها، شوراهای هنری ایالتی و پخش عمومی، همه در حال قطع شدن است.

انتخاب مرکز کندی به عنوان پس‌زمینه این گردهمایی، نکته‌ای قابل توجه بود زیرا ترامپ کنترل مجتمع هنرهای ملی را به دست گرفته و نام خود را روی نمای مرمری آن به نام کندی اضافه کرده و اعلام کرده است که به مدت ۲ سال این مرکز برای بازسازی تعطیل خواهد شد و در همین حال اخراج ده‌ها نفر از پرسنل آن از این هفته آغاز شده است.

فوندا اظهار کرد: این جایگاه محبوب هنرها نمادی از چیزی است که در حال وقوع است. این مرکز پس از آنکه هنرمندان از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ایدئولوژیک و حذف نژادپرستانه تاریخ خودداری کردند، عملاً به تعطیلی کشیده شده است.

وی افزود: ترامپ به عنوان پوششی، آن را حداقل برای ۲ سال تعطیل کرده تا در ظاهر به انجام تعمیرات بپردازد و حتی گفته ممکن است اگر لازم باشد این تعمیرات به جزئیات هم بکشد. او چه کار خواهد کرد؟ یک سالن رقص دیگر می سازد که در آن بتواند برقصد و مانند نرون، در حالی که کشورش در حال سوختن است، ویولن بزند؟

این بازیگر ۸۸ ساله با سابقه طولانی در بازیگری و برنده ۲ جایزه اسکار بهترین بازیگر زن، که به عنوان فعال مدنی از زمان جنگ ویتنام تاکنون فعالیت کرده است، سال گذشته کمیته متمم اول قانون اساسی، ابتکار دوران مک‌کارتی را که توسط پدرش هنری فوندا، برای مبارزه با لیست‌های سیاه هالیوود تأسیس شده بود دوباره راه‌اندازی کرد.

وی گفت این کمیته باور دارد که زمان آن رسیده که دامنه و عمق حملات به پایه‌های دموکراسی ما - متمم اول قانون اساسی - را افشا کند و شما، مطبوعات و شهروندان آمریکایی را به طور کلی تشویق کند تا درک کنید که زمان آن رسیده است که سکوت خود را بشکنید و در برابر اقتدارگرایی که به سرعت در حال گسترش و تحکیم است، بایستید. ما می‌دانیم که وقتی ترس فراگیر می‌شود، سکوت گسترش می‌یابد. ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.

در رویداد روز جمعه که با عنوان «هنرمندان متحد برای آزادی‌هایمان» برگزار شد، انتقادهای تندی از سرکوب مطبوعات توسط دولت هم صورت گرفت. جوی رید و جیم آکوستا، گویندگان پیشکسوت، تصویری تیره و تار از چشم‌انداز رسانه‌ای که تحت فشار سیاسی و ادغام شرکت‌ها قرار گرفته است، ترسیم کردند و از مطبوعات خواستند کوتاه نیایند.

رید گفت: «ما در دوران استبداد زندگی می‌کنیم و شما می‌دانید که رسانه‌ها آلوده شده اند، یا حداقل از ارائه حقایق به شما خجالت می‌کشند، در حالی که تک تک مجریان و روزنامه‌نگاران آن را استبداد نمی‌نامند، آن را فاشیسم نمی‌نامند و آن را یک رژیم توصیف نمی‌کنند. اگر مثل یک رژیم عمل کند، اگر مثل یک رژیم دستگیر کند، اگر مثل یک رژیم با تصویر رئیس جمهور پول ضرب کند، اگر مثل یک رژیم مرکز کندی را بدزدد تا رئیس جمهور آمریکا را بزرگ جلوه دهد، اگر دیوان عالی مثل یک رژیم در برابرش زانو بزند، اگر رئیس مجلس به رئیس جمهور یک جایزه جعلی و ساختگی جدید بدهد که او تنها کسی است که تا به حال گرفته، خوب این یک رژیم است.

جسیکا گونزالس، مدیر اجرایی مشترک سازمان دیده‌بان سیاست‌های رسانه‌ای فری پرس، درباره خطر میلیاردرها برای تصاحب امپراتوری‌های رسانه‌ای جهت جلب رضایت کاخ سفید صحبت و ادغام پارامونت و برادران وارنر را محکوم کرد و استدلال کرد که الیگارشی‌ها به طور سیستماتیک تلاش‌ برای احترام به تنوع را از بین می‌برند و نقش «نظارت‌کنندگان تعصب» را برای خشنود کردن دولت اجرا می‌کنند.