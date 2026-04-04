تشکیل ۶۰۰ پرونده تعزیراتی برای واحدهای صنفی متخلف لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد امروز شنبه در سومین جلسه کمیته اقتصادی قرارگاه جنگ در لرستان در سال جاری، اظهار داشت: تاکنون ۲۲ هزار و ۴۰۰ بازرسی و نظارت از ۹ اسفند تا کنون توسط اتاق اصناف، صمت، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، دامپزشکی و... صورتگرفته است.
وی گفت: طی این بازرسیها نیز ۸۰۰ فقره پرونده تشکیل شده است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: ۶۰۰ مورد از این پروندهها هم برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات ارجاع شده است.
امیدی شاهآباد، گفت: باتوجهبه شرایط کنونی جنگ تحمیلی تأکید ویژه بر روی نظارتها داریم که دراسرعوقت، بازرسیها صورت بگیرد و با تخلفات محرز، برخورد لازم صورت گیرد.
وی افزود: خوشبختانه در زمینه کالاهای اساسی مشکلی در استان وجود ندارد ذخایر انبارهای دستگاههای دولتی مربوطه نیز در حد مطلوب است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، آرد و نان را یکی از مهمترین ضرورتهای تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم عنوان کرد و ادامه داد: موضوع گندم، آرد، نان و خبازیها در این ایام بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
