توزیع بیش از ۴۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، تامین امنیت غذایی مردم را از اولویتها و وظایف اصلی سازمان برشمرد و گفت: از بیستم اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه سال جدید با توجه به نیاز بازار ، بصورت هدفمند بیش از ۴۰۰ تن مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از هرگونه نوسانات قیمت ، با عرضه به موقع در دسترس مردم استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نیازها و عرضه و تقاضای بازار شهرستانهای استان بطور روزانه رصد و کنترل می شود ، خاطرنشان کرد : هدف ما این است که با اجرای طرح‌های تنظیم بازار و تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، اطمینان خاطر لازم را برای سفره معیشت مردم در شرایط کنونی فراهم نماییم.