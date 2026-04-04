  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

توزیع بیش از ۴۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار در استان هرمزگان

توزیع بیش از ۴۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار در استان هرمزگان

بندرعباس- رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، از توزیع ۴۲۰ تن مرغ منجمد با هدف مدیریت و تنظیم بازار از بیستم اسفند تا نیمه اول فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، تامین امنیت غذایی مردم را از اولویتها و وظایف اصلی سازمان برشمرد و گفت: از بیستم اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه سال جدید با توجه به نیاز بازار ، بصورت هدفمند بیش از ۴۰۰ تن مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از هرگونه نوسانات قیمت ، با عرضه به موقع در دسترس مردم استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نیازها و عرضه و تقاضای بازار شهرستانهای استان بطور روزانه رصد و کنترل می شود ، خاطرنشان کرد : هدف ما این است که با اجرای طرح‌های تنظیم بازار و تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، اطمینان خاطر لازم را برای سفره معیشت مردم در شرایط کنونی فراهم نماییم.

کد مطلب 6791321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها