ما باید به نام وطن و خاک ایران متعهد باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیل خلج هنرمند پیشکسوت هنرهای نمایشی کشور در سومین روز از رویداد فرهنگی هنری «برای ایران، سرچشمه هنر» در مجموعه تئاتر شهر تهران حضور پیدا کرد.
خلج، ایران را درختی تناور با ریشههای فرهنگی مختلف عنوان کرد و گفت: ما وقتی میگوییم ایران را دوست داریم، یعنی این خاک را با تمام گوناگونیهای فرهنگیاش دوست داریم و همه ما در سایه درخت تناور ایران است که معنا میدهیم.
وی در توضیح «فرهنگ» ادامه داد: فرهنگ یعنی آداب و رسوم و اعتقادات یک ملت و در کشور ما مجموعه این فرهنگها است که ایران را تشکیل میدهد.
این هنرمند پیشکسوت هنرهای نمایشی کشور گفت: هنرها معنی فرافرهنگی دارند. همه فرهنگها در دل خود هنر و هنرمند هم دارند. ما وقتی از ایران سخن میگوییم، منظورمان جمیع این فرهنگها به اضافه همه هنرمندانی است که به ایران تعلق دارند.
خلج در پایان با با تاکید بر اینکه شناخت تمامی ریشههای فرهنگی ایران برای یک هنرمند ضروری است، ابراز کرد: عنوان این رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» به خوبی به در هم تنیدگی ایران و هنرمندان تاکید میکند و لازم است که ما، ضمن احترام به تمامی شاخهها و ریشههای فرهنگی این کشور، به نام ایران و خاک وطن متعهد باشیم.
