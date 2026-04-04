امکان تقسیط خلافی خودرو و موتورسیکلت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تسهیل خدمات برای شهروندان اظهار کرد: در حال حاضر امکان تقسیط جرایم رانندگی از طریق سامانه راهور ۱۲۰ فراهم شده است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پرداخت کامل بدهی، بخشی از خلافی خودرو یا موتورسیکلت خود را پرداخت کنند.

وی افزود: بر این اساس، مالکان وسایل نقلیه می‌توانند پس از پرداخت قسمتی از بدهی، نسبت به انجام امور مرتبط از جمله ترخیص خودرو یا موتورسیکلت اقدام کرده و مابقی جرایم را در زمان‌های بعدی پرداخت کنند.

سردار حسینی با تأکید بر رویکرد پلیس در تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری، تصریح کرد: این اقدام در راستای رفاه حال شهروندان و مدیریت بهتر پرداخت دیون دولتی اجرا شده و امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای تسویه جرایم را فراهم می‌کند.