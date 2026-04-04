۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۸

امکان تقسیط خلافی خودرو و موتورسیکلت

امکان تقسیط خلافی خودرو و موتورسیکلت

رئیس پلیس راهور فراجا از فراهم شدن امکان تقسیط جرایم رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تسهیل خدمات برای شهروندان اظهار کرد: در حال حاضر امکان تقسیط جرایم رانندگی از طریق سامانه راهور ۱۲۰ فراهم شده است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پرداخت کامل بدهی، بخشی از خلافی خودرو یا موتورسیکلت خود را پرداخت کنند.

وی افزود: بر این اساس، مالکان وسایل نقلیه می‌توانند پس از پرداخت قسمتی از بدهی، نسبت به انجام امور مرتبط از جمله ترخیص خودرو یا موتورسیکلت اقدام کرده و مابقی جرایم را در زمان‌های بعدی پرداخت کنند.

سردار حسینی با تأکید بر رویکرد پلیس در تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری، تصریح کرد: این اقدام در راستای رفاه حال شهروندان و مدیریت بهتر پرداخت دیون دولتی اجرا شده و امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای تسویه جرایم را فراهم می‌کند.

    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      تقسیط؟ چرا بخشش نه برای مردم زیر بار گرونی و جنگ و تحریم؟ )
    • محمد رضا مطهری منش IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      عالی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها