ترافیک در مسیرهای خروجی مشهد پرحجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: ترافیک در مسیرهای غرب، شمال و جنوب مشهد در استان همچنان پرحجم است که نشان می‌دهد مسافران بخشی از سفرهای بازگشت نوروزی خود را به شنبه موکول کرده‌اند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیرهای اصلی مشهد- باغچه - نیشابور، باغچه - تربت حیدریه و مشهد - چناران - قوچان پرحجم گزارش شده است.

وی گفت: آسمان صاف است و بارشی در جاده‌های استان گزارش نشده و تردد در سایر مسیرها به شکل عادی و روان جریان دارد.

میش مست بیان کرد: دیروز یک فقره تصادف منجر به فوت در سانحه رانندگی رخ به رخ ۲ دستگاه خودروی سواری در جاده میامی در مسیر مشهد-سرخس روی داد که راننده خوروی سواری پراید جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: همچنین در اثر وقوع ۶ فقره تصادف جرحی ۹ نفر در جاده های استان مصدوم شدند و ۱۷ فقره تصادف خسارتی نیز در جاده های استان ثبت شد.