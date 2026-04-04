۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

۴۳ رشته دام و ۵۰ ابزار صیادی غیرمجاز در مازندران کشف شد

ساری - رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران، از تشدید گشت‌ها و کنترل‌های میدانی در سطح استان خبر داد و گفت: ۴۳ رشته دام، ۵۰ ابزار صیادی و ۷ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد.

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد مأموران در شهرستان چالوس گفت: مأموران محیط زیست در جریان گشت و کنترل، ۴ رشته دام و ۳ رشته سیالیک به همراه ۲ دستگاه لانسر و تور و موتور در رودخانه سردآبرود کشف و ضبط کردند. همچنین در عملیات مشترک با منابع آبزیان نوشهر، ۱۵ رشته پایه دام، ۲۵ عدد کرف و ۳ عدد سالیک جمع‌آوری شد.

زارع درباره اقدامات شهرستان ساری توضیح داد: مأموران در محدوده دریاچه سد شهید رجایی با استفاده از قایق موتوری جدید، ۵ رشته دام صیادی کشف و معدوم کردند.

وی همچنین به مأموریت‌های شهرستان‌های قائم‌شهر و سیمرغ اشاره کرد و افزود: مأموران محیط زیست سیمرغ یک قبضه سلاح شکاری دولول و تعدادی فشنگ ضبط کردند. در قائم‌شهر نیز طی دو مأموریت، ۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول و دولول و تعدادی فشنگ کشف شد.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران به عملیات شهرستان نکا نیز اشاره کرد و گفت: مأموران با همکاری پلیس و به دستور مقام قضایی، منزل یکی از متخلفان را بازرسی و یک قبضه سلاح تک‌لول قاچاق کشف کردند. پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

زارع در جمع‌بندی گفت: مجموع کشفیات یگان حفاظت محیط زیست مازندران در این دوره شامل ۴۳ رشته دام، بیش از ۵۰ ابزار صیادی شامل سیالیک، کرف، سالیک و لانسر و ۷ قبضه سلاح شکاری مجاز و قاچاق بوده است.

زارع تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست مازندران با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، با جدیت به حفاظت از منابع طبیعی ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6791397

