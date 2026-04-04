به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: تلاش‌مان این است که احکام و افزایش ضریب حقوق کارکنان و کارمندان برای سال جدید در همین فروردین ماه اعمال شود؛ به طوری که حقوق پرداختی فروردین ماه پس از اعمال ضریب سال ۱۴۰۵ پرداخت شود.

وی افزود: روند اجرای افزایش حقوق را از امروز شروع کردیم. ان‌شاءالله در روزهای آتی احکام جدید کارمندهای دولت بر اساس ضریب ۱۴۰۵ اعمال می‌شود و حقوق ماه فروردین بر اساس ضریب جدید پرداخت خواهد شد.

رفیع زاده تصریح کرد: تغییراتی در حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی داشتیم و تلاش می‌کنیم که فوق‌العاده خاص را که برای کارمندان در نظر گرفته شده مطابق قانون برنامه ششم برای کارمندان دولت شروع کنیم.

وی گفت: در حال آماده‌سازی پیش‌نویس‌هایی هستیم که حقوق کارمندهای دولت را علاوه بر ضریب، بر اساس اختیاری که اجازه قانون گذار در قانون برنامه هفتم در قالب فوق‌العاده خاص با توجه به عملکردی که کارمندان دولت دارد به جریان بندازیم و پرداختی‌ها را افزایش دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ امتیاز در حکم اعمال می‌شود، گفت: حدود ۲۰ هزار امتیاز از حکم فروردین ماه باقی مانده که دستورالعملی را روی آن می‌نویسیم تا بتوانیم در سال جاری عملیاتی کنیم.