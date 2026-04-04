۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

استمرار آموزش دانش‌آموزان به صورت مجازی و آفلاین تا پایان فروردین

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: استمرار خدمات آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان از مسیرهای مختلف آموزش به‌صورت مجازی و غیرحضوری از طریق مدرسه تلویزیونی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه با اشاره به نحوه آموزش مقطع متوسطه پس از تعطیلات نوروز، اظهار کرد: استمرار خدمات آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان از مسیرهای مختلف به‌صورت مجازی و غیرحضوری از جمله مدرسه تلویزیونی ایران، درسنامه‌ها و آموزش‌های آفلاین در حال انجام است.

وی با قدردانی از معلمان، گفت: بر اساس مصوبه اولیه‌ای که ابلاغ شده است، آموزش به شیوه مجازی و غیرحضوری تا پایان فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت.

آذرکیش در ادمه با بیان این که آموزش تعطیل‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش ستون آینده هر جامعه محسوب می‌شود و صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست. بر همین اساس، در همه شرایط ارائه آموزش به دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به ایثار و تعهد معلمان، گفت: معلمان ما در قالب جلوه‌های زیبای معلمی، در ایام نوروز نیز ارتباط خود را با دانش‌آموزان حفظ کرده‌اند و از طریق برنامه‌های مختلف فعالیت آموزشی را ادامه داده‌اند.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش، حتی در شرایط خاص فعلی، منجر شود.

محمد رضازاده

