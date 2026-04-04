تردد دریایی در بنادر قشم برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریم آقایی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم گفت: قشموندان از دو مسیر دریایی و زمینی (به وسیله خودرو) میتوانند بین قشم و بندرعباس تردد کنند.
کریم آقایی افزود: قشموندان همه روزه در چهار نوبت (ساعتهای ۸:۳۰ و ۱۱ صبح و ۱۳ و ۱۵ بعدازظهر) میتوانند از اسکله شهید ذاکری قشم با شناورهای تندرو و ایمن، به سمت اسکله شهید حقانی در بندرعباس تردد کنند.
وی ادامه داد: قشموندانی که با وسایل نقلیه شخصی و عمومی قصد خروج از قشم و یا ورود به این جزیره را دارند نیز همه روزه میتوانند از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ با شناورهای لندینگکرافت (شناورهای ویژه حمل خودرو) بین اسکله لافت در جزیره قشم و اسکله پهل در هرمزگان به عنوان مسیر زمینی- دریایی تردد نمایند.
