فروپاشی روایت برتری هوایی آمریکا در آسمان ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: آنچه در سی‌وپنجمین روز جنگ رخ داد را می‌توان نقطه عطفی در روایت این جنگ دانست. روزی که نه‌تنها معادلات میدانی را تا حدی تغییر داد، بلکه شکاف عمیقی میان ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقامات آمریکایی و واقعیت‌های صحنه نبرد ایجاد کرد. مجموعه اتفاقاتی که در این روز رخ داد، از سرنگونی یک فروند F-15E در جنوب‌غرب ایران گرفته تا سقوط یک A-10 در خلیج فارس و هدف قرار گرفتن بالگرد بلک‌هاوک در جریان عملیات جستجو و نجات تصویری متفاوت از آنچه پیش‌تر به افکار عمومی القا می‌شد، ارائه داد.

در بررسی این مسئله پیش از هر چیز باید به اهمیت هدف قرار گرفتن جنگنده F-15E اشاره کرد. این جنگنده یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین پرنده‌های تهاجمی نیروی هوایی آمریکاست که برای مأموریت‌های ضربتی دقیق و نفوذ در عمق طراحی شده است. سرنگونی چنین پرنده‌ای آن هم در داخل خاک ایران، نشان می‌دهد که شبکه پدافند هوایی کشور نه‌تنها از کار نیفتاده، بلکه توانایی رهگیری و درگیری با اهداف پیشرفته را همچنان حفظ کرده است. این موضوع دقیقا در تضاد با ادعایی قرار می‌گیرد که بارها از سوی مقامات آمریکایی به‌ویژه دونالد ترامپ مطرح شده بود؛ ادعایی مبنی بر اینکه «دیگر چیزی به نام پدافند هوایی در ایران وجود ندارد.»

در کنار آن، سقوط هواپیمای A-10 در منطقه حساس خلیج فارس به‌ویژه در نزدیکی تنگه هرمز، از منظر راهبردی اهمیت مضاعفی دارد A-10 .که به «شکارچی تانک» معروف است، معمولا در شرایطی به کار گرفته می‌شود که برتری هوایی نسبی برای نیروهای خودی حاصل شده باشد. حضور و سپس از دست رفتن چنین پرنده‌ای در این منطقه، نشان می‌دهد که نه‌تنها برتری هوایی مورد ادعا تحقق نیافته، بلکه محیط عملیاتی برای نیروهای آمریکایی به‌شدت ناامن و پرریسک است.

اما یکی از مهم‌ترین بخش های این ماجرا، هدف قرار گرفتن بالگرد بلک‌هاوک در جریان عملیات جستجو و نجات است. در ادبیات نظامی، عملیات‌های CSAR (جستجو و نجات رزمی) از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مأموریت‌ها به شمار می‌روند و معمولا در شرایطی انجام می‌شوند که نیروها از امنیت نسبی در منطقه برخوردار باشند. اینکه یک بالگرد نجات در حین انجام چنین عملیاتی هدف قرار می‌گیرد، به این معناست که نه‌تنها آسمان منطقه در کنترل کامل نیست، بلکه حتی عملیات‌های پشتیبانی نیز در معرض تهدید جدی قرار دارند.

این تحولات زمانی معنا و اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که آن‌ها را در کنار سخنرانی اخیر ترامپ قرار دهیم. او تنها یک روز پیش از این وقایع، با لحنی قاطع از «پیروزی»، «برتری مطلق» و «نابودی توان دفاعی ایران» سخن گفته بود. اما آنچه در میدان رخ داد، عملا این روایت را به چالش کشید. فاصله میان گفتار و واقعیت به‌حدی آشکار شد که حتی برخی تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی از جمله فرد کاپلان پیش‌تر نیز نسبت به محتوای این سخنرانی ابراز تردید کرده بودند و آن را فاقد پشتوانه واقعی دانسته بودند.

در چنین شرایطی، اتفاقات روز سی‌وپنجم را می‌توان نوعی «بازگشت واقعیت» به صحنه دانست؛ واقعیتی که نشان می‌دهد برخلاف تصویرسازی‌های رسانه‌ای، ساختار دفاعی ایران همچنان پابرجاست و توانایی ایجاد هزینه برای نیروهای متجاوز را دارد. این مسئله صرفا به معنای سرنگونی چند پرنده نیست، بلکه بیانگر آن است که راهبرد «فشار حداکثری نظامی» نیز با چالش‌های جدی مواجه شده است.

از زاویه‌ای دیگر، این رخدادها حامل پیام مهمی درباره ماهیت جنگ نیز هستند. جنگی که قرار بود با تکیه بر برتری فناوری و قدرت هوایی به‌سرعت به نتیجه برسد، اکنون وارد مرحله‌ای شده که در آن حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات نیز در برابر شبکه دفاعی و شرایط میدانی پیچیده آسیب‌پذیر هستند. این موضوع می‌تواند بر محاسبات آینده طرف مقابل تأثیر بگذارد و آن‌ها را در ادامه مسیر محتاط‌تر کند.

در کنار همه این‌ها، نباید از بعد روانی و اجتماعی ماجرا غافل شد. واکنش مردم محلی، هرچند از نظر نظامی تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشت، اما حامل پیامی روشن بود: جنگ تنها در سطح نیروهای مسلح جریان ندارد، بلکه به سطح جامعه نیز کشیده شده است. چنین وضعیتی به‌ویژه برای نیرویی که قصد انجام عملیات زمینی احتمالی را داشته باشد، یک عامل بازدارنده جدی محسوب می‌شود.

در مجموع، آنچه در این روز رخ داد را می‌توان ترکیبی از موفقیت‌های تاکتیکی و پیامدهای راهبردی دانست. موفقیت از این جهت که چندین هدف مهم و پیشرفته مورد اصابت قرار گرفتند و راهبردی از این منظر که روایت برتری مطلق و کنترل کامل آسمان به‌طور جدی زیر سؤال رفت. این اتفاقات نشان داد که معادله جنگ، به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسمی ترسیم می‌شود.

جمعه سیاه بیش از هر چیز، نمایانگر «تاب‌آوری» و «انعطاف‌پذیری» ساختار دفاعی ایران بود. ساختاری که علی‌رغم فشارها و حملات مداوم، توانسته است خود را حفظ کند و در لحظات حساس، واکنش مؤثر نشان دهد. این ویژگی، در جنگ‌های مدرن که بر پایه فرسایش تدریجی توان طرف مقابل شکل می‌گیرند، یک مزیت تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

در نهایت، شاید بتوان گفت مهم‌ترین نتیجه این روز نه در تعداد پرنده‌های ساقط‌شده، بلکه در فرو ریختن یک تصویر ذهنی بود؛ تصویری که تلاش می‌کرد جنگ را یک‌طرفه، سریع و بدون هزینه نشان دهد. آن تصویر، اکنون از بین رفته است.