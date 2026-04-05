  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۱۷

روزنامه عبری: ترامپ نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند

روزنامه عبری: ترامپ نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند

یک روزنامه عبری زبان به عجز و ناتوانی ترامپ در برابر ایران به ویژه در خصوص تنگه هرمز اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، رئیس قدرتمندترین کشور در جهان! عملا اقرار کرده که نمی خواهد و چه بسا نمی تواند تنگه هرمز را باز کرده و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران را خارج کند.

در این گزارش آمده است، لاف زنی ها درباره شکست حزب الله و ایران به ناامیدی ختم خواهد شد. حزب الله هرگز خلع سلاح نخواهد شد حتی اگر یسرائیل کاتز(وزیر جنگ رژیم) تعداد سخنرانی های خود را از پنج مورد در هفته به پنج مورد در روز برساند.

پیشتر نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع ارتش این رژیم اعتراف کرد که حزب‌الله قادر است به مدت ۵ ماه، روزانه ۲۰۰ عملیات علیه مواضع دشمن انجام دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها