تشکیل صندوق جبران خسارت به آسیب دیدگان علم و صنعتی جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد جمعی از اعضای دانشگاه و موافقت هیات رئیسه دانشگاه علم و صنعت ایران، مقرر شد صندوقی با هدف جبران بخشی از خسارتهای مبتلا به همکاران، ناشی از جنگ رمضان با کمکهای مادی دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران تشکیل شود.
منابع مالی این صندوق از محل مشارکت داوطلبانه کلیه همکاران دانشگاهی (اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان، بازنشستگان، فارغالتحصیلان و ...) تأمین خواهد شد.
همکاران محترم میتوانند از طریق فرم مربوطه در سامانه erp.iust.ac.ir ، موافقت خود را برای اختصاص یک تا هفت روز از حقوق فروردینماه ۱۴۰۵ اعلام کنند.
همچنین کمکهای سایر دانشگاهیان
برای دریافت کمکهای مردمی امکانپذیراست.
لازم به ذکر است اعضای هیات رئیسه دانشگاه نیز جهت مشارکت در این امر حمایتگرایانه، یک هفته حقوق فروردین خود را به این امر اختصاص دادهاند.
