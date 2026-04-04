توقف ۶۹۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامدشکوهی اظهار کرد: از آنجا که حفاظت از خاک و زمین به عنوان موهبتی الهی جهت تامین امنیت غذایی کشور وظیفه خطیر و رسالت مهم مدیریت امور اراضی است و عرصه های کشاورزی، ملی و دولتی منابع اصلی و بستر توسعه پایدار محسوب میشوند، حفاظت از این عرصه ها در اولویت برنامه های این مدیریت و یگان حفاظت استان قرار دارند که در این راستا در سال گذشته ۶۹۴ مورد تغییرکاربری در سطح استان شناسایی و اخطاریه توقف عملیات صادر شده و ۱۱۵ مورد نیز حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرا شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با اشاره به اینکه رسالت مهم برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها، پیشگیری قبل از وقوع تخلف به عنوان بهترین راهکار است، تاکید کرد: گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد اراضی استان هستند و در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیرمجاز با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: مهمترین رکن استقرار و فعالیت سامانه ۱۳۱ تامین بستر لازم و تسهیل شرایط برای افزایش نظارت و مشارکت مردم پیرامون حفاظت از عرصه های کشاورزی است و از کلیه آحاد جامعه خواستار مشارکت و همکاری در حفظ عرصه های کشاورزی با اعلام هرگونه گزارش تخلف در این زمینه از طریق سامانه ۱۳۱ و یا ثبت از طریق سامانه cms.laoi.ir شد.