«یونایتد ایرلاینز» هم تعلیق پروازهایش به اراضی اشغالی را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، در ادامه تعلیق پرواز خطوط هواپیمایی مهم به اراضی اشغالی که در پی بروز ناامنی های گسترده در این سرزمین ها رخ داده است، شرکت هواپیمایی «یونایتد ایرلاینز» نیز امروز از تمدید تعلیق پروازهای خود به و از اراضی اشغالی تا ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور ماه سال ۱۴۰۵) خبر داد.

این در حالیست که پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران در صبح روز نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین المللی ناظر بر اصل دفاع مشروع، نقاط مختلفی از اراضی اشغالی را زیر ضرب حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند.

پس از حملات تلافی جویانه ایران، شرکت های هواپیمایی نظیر دلتا، ایر کانادا، لوفت هانزا، سوئیس، اتریش و بروکسل ایرلاینز، یورو وینگز و ... پروازهای خود را به اراضی اشغالی تعلیق کردند.