لغو پروازهای شرکت هواپیمایی اسپانیا به اراضی اشغالی تا ۷ تیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شرکت هواپیمایی اسپانیایی «Air Europa» تمامی پروازهای خود به اراضی اشغالی را تا ۲۸ ژوئن (۷ تیر) لغو کرده است.

این تصمیم با توجه به ادامه بی ثباتی امنیتی در اراضی اشغالی از سوی شرکت هواپیمایی اسپانیایی «Air Europa» اتخاذ شده است.

این در حالیست که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ۲۸ اردیبهشت ماه نیز گزارش داده بود که امریکن ایرلاینز بزرگ ترین شرکت هواپیمایی جهان پروازهای خود را از آمریکا به مقصد اراضی اشغالی تا ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ لغو کرده است.

چند روز پیش هم مدیر بخش هواپیمایی رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که فرودگاه بن گوریون در اراضی اشغالی تبدیل به فرودگاه نظامی آمریکا شده و این رژیم دیگر یک فرودگاه بین المللی فعال ندارد.