جزئیات موج ششم تجمعات خونخواهی رهبر شهید در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، موج ششم تجمعات حماسی و مردمی شهر کرمانشاه در خونخواهی رهبر شهید با شور و صلابت بیشتری پیگیری میشود. این تجمعات با هدف حفظ انسجام نیروهای انقلابی، نگهداشتن میدان مقاومت و مقابله قاطع با هرگونه ندای سازش و انفعال در داخل کشور برگزار می شود.
بر اساس برنامهریزیها و فراخوانهای مردمی منتشر شده، آحاد مردم ولایتمدار و غیور کرمانشاه در ادامه خروش استکبارستیزانه خود، طی روزهای آینده در میادین اصلی و نقاط مختلف شهر به میدان خواهند آمد.
طبق این زمانبندی، این موج جدید از تجمعات از روز شنبه، پانزدهم فروردین ماه با حضور پرشور مردم در میدان اول کارمندان آغاز خواهد شد و در روز یکشنبه، شانزدهم فروردین ماه در محل میدان مرکزی ادامه مییابد.
مردم انقلابی و بصیر کرمانشاه همچنین در روز دوشنبه، هفدهم فروردین ماه با حضور در چهارراه هلال احمر تجمع خواهند کرد. خروش مردمی در ادامه این موج، در روز سهشنبه، هجدهم فروردین به سهراه مسکن خواهد رسید و در روز چهارشنبه، نوزدهم فروردین ماه نیز میدان جلیلی میزبان تجمعکنندگان و عاشقان جبهه مقاومت خواهد بود.
یکی از مهمترین بخشهای این سلسله تجمعات در روز پنجشنبه، بیستم فروردین ماه رقم خواهد خورد؛ جایی که میدان فردوسی کرمانشاه میزبان ویژهبرنامه چهلمین روز شهادت رهبر شهید خواهد بود. بر اساس اعلام دستاندرکاران، ساعت دقیق برگزاری این مراسم حماسی و ویژه، متعاقباً به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.
پایانبخش موج ششم این تجمعات در هفته پیش رو، گردهمایی روز جمعه، بیست و یکم فروردین ماه است که در منطقه الهیه و در محل میدان رسالت برگزار میشود.
از عموم مردم شهیدپرور دعوت شده است تا با حضور گسترده و حماسی خود، پرچم دادخواهی را برافراشته نگه داشته و پاسخ محکمی به سازشکاران و دشمنان قسمخورده نظام و انقلاب بدهند.
