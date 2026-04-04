۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

موضع مدیرعامل «روس‌اتم» درباره تجاوز به نیروگاه اتمی بوشهر

مدیرعامل «روس‌اتم» درباره تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد: تشدید درگیری در خلیج فارس به عواقب وخیمی مانند آنچه اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر اتفاق افتاد، منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه «روس‌اتم» امروز شنبه در سخنانی پیرامون تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد: متأسفانه رویدادها مطابق با نامطلوب‌ترین پیش‌بینی در حال پیشرفت است. نگرانی‌های ما بی‌دلیل نبود.

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه سپس هشدار داد که احتمال وقوع یک حادثه هسته‌ ای که می‌ تواند خساراتی به همراه داشته باشد در حال افزایش است و رویدادهای امروز نیز این نگرانی را تأیید می‌ کند.

وی اضافه کرد: تشدید درگیری در خلیج فارس منجر به عواقب وخیمی مانند آنچه در اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر اتفاق افتاد، می‌ شود. فقط می‌توان حدس زد که آیا این یک حمله تصادفی بوده یا یک حمله عمدی. ایران تلاش‌ های زیادی برای تضمین تخلیه ایمن کارشناسان روسی از نیروگاه بوشهر انجام داده است و همچنین با مقامات هماهنگی‌ هایی وجود دارد. جامعه بین‌ المللی با نگرانی زیادی به آنچه اتفاق افتاده واکنش نشان داده و همه نگران تشدید درگیری هستند.

    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مشکل اسرائیل با ایران صرفا شعارها یا نگرانی از دست یابی ایران به سلاح اتمی نیست بلکه اسراییل برای رسیدن به هدف اصلی خودش که تصرف زمین بیشتره ایران ویران میخواد چون بدون نگرانی به هر جا بخواد حمله میکنه و غربی ها هم به ابراز نگرانی بسنده میکنند
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ایران هنوز می خواهد در اژانس باقی بماند

