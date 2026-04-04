  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تجاوز به محوطه نیروگاه بوشهر نگران شد!

مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز دوباره آمریکایی- صهیونیستی به محوطه نیروگاه بوشهر، تنها اعلام کرد که از این حادثه نگران شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز دوباره آمریکایی- صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، به ابراز نگرانی و درخواست حداکثر خویشتنداری بسنده کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه با انتشار پیامی در ایکس در این خصوص نوشت: تهران به این نهاد اطلاع داد که یک پرتابه صبح امروز در نزدیک تأسیسات نیروگاه هسته‌ ای بوشهر اصابت کرده است. این چهارمین حادثه از این نوع در هفته‌ های اخیر به شمار می‌ رود.

در پیام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص اضافه شده است: ایران همچنین به آژانس اطلاع داده است که یکی از کارکنان حفاظت فیزیکی این تاسیسات بر اثر اصابت ترکش جان خود را از دست داده (به شهادت رسیده) و یکی از ساختمان‌ های مجموعه نیز بر اثر موج انفجار و ترکش‌ ها آسیب دیده است. با این حال، هیچ افزایشی در سطح تشعشعات گزارش نشده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی نیز با تکرار مواضع منفعلانه خود تنها به ابراز نگرانی از این حادثه بسنده و اعلام کرد که سایت‌ های نیروگاه‌ های هسته‌ ای یا مناطق اطراف آن‌ ها هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند.

سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی آمریکا و صهیونیستهای اشغالگر، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.

کد مطلب 6791495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      تازه نگران شدید 😳😳
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      بیشرف اسراییلی
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      گروسی بدون محکومیت تکرار تهاجم دشمن به محوطه نیروگاه بوشهر، خواستار حداکثر خویشتنداری شد
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      نگران شده یا خوشحال .خودش جاسوس اسرائیله
    • ایرانی IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      این پرتابه ها که به سوی پیشرفت وعلم انداخته میشوند نهایت عقده وناراحتی دشمنان کینه توزازپیشرفت کشورمون بود.اقای گروسی شماکه بومیکشیدید تابفهمیدکجااورانیوم هست و اتهام میزدبدبه کشورما..حالاچی شد.چراسه با رکشوری که خودش کلاهک های هسته ای داره.بایدحمله کنه به جایی که شماامنیت آن راتضمین کردی وصلح آمیزبوده.ولی شمامحکوم نکردی..وقتشه که ازان پی تی خارج بشیم.
    • ایراندوست IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بیشرف مزدور
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      پس اگه ایران هم به نیروگاه های هسته ای اسرائیل حمله کرد فقط ابراز نگرانی کنید، اسرائیل مخفیانه سلاح اتمی ساخت بعد به ایران که تجهیزاتش زیر نظر آژانس بود حمله کرد، قانونمندی بزرگ ترین اشتباهمون بود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها