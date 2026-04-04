فرماندار خمام: مدیران هر هفته یک روز در روستاها حضور داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمددوست عصر شنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۵ ضمن تبریک آغاز سال نو، اظهار کرد: کشور در شرایط حساسی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، آرامش، همافزایی و مدیریت دقیق است. مردم ما در این روزها با بصیرت و همراهی، سرمایه اجتماعی بینظیری را به نمایش گذاشتهاند.
وی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج افزود: حضور و تجمعات شبانه مردم شهرستان که با آرامش و وحدت برگزار میشود، نشان میدهد مردم با همه وجود پای کشور ایستادهاند. این همراهی، مسئولیت ما مدیران را سنگینتر میکند.
فرماندار خمام با تأکید بر اینکه مردم بهجای گزارشهای کلی، خروجی ملموس و اقدام عملی میخواهند، دستورکار سال ۱۴۰۵ شهرستان را در ۱۰ محور اعلام کرد: حضور میدانی مدیران در روستاها و پروژهها حداقل یک روز در هفته، پاسخ به مکاتبات حداکثر ظرف ۷۲ ساعت، ارائه برنامه عملیاتی تا پایان فروردین، تسریع در پروژههای نیمهتمام، کاهش زمان انجام کارهای اداری و توسعه خدمات الکترونیک، منع پاسدادن مسئولیتها و تعیین متولی مشخص برای هر موضوع، حذف هزینههای غیرضروری و صرفهجویی در مصرف انرژی، آماد کامل دستگاههای خدماترسان و امدادی، تکریم اربابرجوع، و ارائه گزارش عملکرد ماهانه قابل ارزیابی.
محمددوست خاطرنشان کرد: امسال سال کار، سال اقدام، سال حضور میدانی و سال پاسخگویی واقعی است. اجازه ندهیم حتی یک روز از سال بدون تلاش جدی برای حل مشکلات مردم سپری شود.
