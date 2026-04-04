معاون وزیر: میزان حمل کالاهای اساسی کشور ۳۰درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری عصر شنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژه زیرگذر محمدآباد در محور دلیجان به محلات، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای «جنگ رمضان» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه زیرگذر محمدآباد یکی از نقاط حادثه‌خیز استان مرکزی بود که با تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و همکاری مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید که ارزش روز این پروژه حدود هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از این نوع پروژه‌ها در سطح کشور فراوان است و شمار زیادی طرح آماده افتتاح داریم که با توجه به شرایط پیش‌آمده، در روزها و هفته‌های آینده به تدریج در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری خواهند رسید.

اکبری ادامه داد: افتتاح این پروژه‌ها نشان می‌دهد که چرخ آبادانی و توسعه کشور حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشده و دولت با قدرت به روند خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف، از خدمات عمومی تا توسعه زیرساخت‌ها، ادامه می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های سال جاری در حوزه راه و حمل‌ونقل گفت: امسال نیز با همین روحیه و حتی قوی‌تر از گذشته تلاش می‌شود توسعه زیرساخت‌ها و شبکه جاده‌ای کشور را دنبال کنیم.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای عملکرد قابل توجهی ثبت شده و از ابتدای جنگ از ۹ اسفند تاکنون، میزان حمل کالاهای اساسی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

اکبری بیان کرد: نقاط حادثه‌خیزی که برای سال گذشته هدف‌گذاری شده بود، تعداد زیادی از این طرحها به بهره‌برداری رسید و استان مرکزی در این زمینه پیشتاز بود و بخش عمده پروژه‌های مربوط به رفع نقاط حادثه‌خیز را به اتمام رساند، همچنین انجام پروژه‌های جدید نیز به همراه طرح‌های نیمه‌تمام با جدیت در سال جاری دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش وزارت راه و شهرسازی در سال جاری با جدیت بیشتری برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و ارتقای ایمنی راه‌های کشور ادامه خواهد یافت.