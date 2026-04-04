به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در دیدار دادستان ویژه روحانیت حوزه قضائی مازندران و گلستان و معاونین، با تبریک فرارسیدن سال جدید و تسلیت ایام شهادت رهبر عزیز انقلاب، اظهار کرد: امید است سال پیشِ رو سالی همراه با کاهش چشمگیر آمار پرونده‌های ورودی، افزایش موفقیت‌آمیز صلح و سازش و ارتقای سلامت جامعه به‌ویژه در میان روحانیون باشد.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، خاطرنشان کرد: با وجود حوادث ناگوار رخ داده، خدای متعال ممکن است در همین امور تلخ، خیر کثیری قرار دهد که از جمله آن می‌توان به شکست کامل متجاوزان و پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

آیت الله محمدی لائینی اولویت اصلی را پیشگیری دانست و تصریح کرد: باید پیشگیری را جدی گرفت و به حوزه‌های علمیه توصیه کرد که به اخلاق، تهذیب و معنویت توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله معیشت اشاره و تاکید کرد: مشکلات اقتصادی دو راهکار دارد؛ نخست کمک‌های مالی و مساعدت، دوم توصیه به صبر؛ صبر بر فقر یک ارزش اخلاقی است و هیچ‌کس نمی‌تواند فقر را بهانه‌ای برای انجام کار خلاف شرع قرار دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اولویت صلح و سازش پس از پیشگیری، گفت: اگر پیشگیری و سازش مؤثر واقع نشد و خلافی به صورت مکرر رخ داد، عدل و مصلحت اقتضای برخورد بازدارنده را دارد.

این مسئول با اشاره به لزوم "قضاوت حکیمانه"، یادآور شد: قاضی باید هم رافت و محبت قلبی داشته باشد و طلبه خطاکار را مانند فرزند خود بداند و در فکر حل مشکلش باشد، هم از حق و واقعیت کوتاه نیاید. آسیب یک روحانی، آسیب به همه روحانیت و به دین و اعتقادات مردم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تدبیر امور، حکمرانی و حتی اداره خانواده باید حکیمانه باشد؛ یعنی همه جوانب از جمله رافت، اصلاح، مصلحت شخص و جامعه، آینده و حفظ ایمان مردم در نظر گرفته شود.