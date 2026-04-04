۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

تجلیل از خانواده شهید «محمد سخاوتی» در کامیاران

کامیاران- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با حضور در منزل شهید حجت‌الاسلام محمد سخاوتی در روستای علی‌آباد کامیاران، از صبر و ایثار خانواده این شهید تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی شامگاه شنبه به همراه هیأتی با حضور در روستای علی‌آباد از توابع شهرستان کامیاران، در منزل شهید حجت‌الاسلام محمد سخاوتی حضور یافت و با خانواده این شهید دیدار کرد.

وی در این دیدار با اهدای لوح سپاس، از صبر، استقامت و ایثار خانواده این شهید والامقام قدردانی کرد و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهدا و صبر خانواده‌های آنان است.

دریایی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و افزود: ادامه راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان، وظیفه‌ای همگانی است.

در این دیدار، خانواده شهید سخاوتی نیز با قدردانی از حضور مسئولان، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در جامعه تأکید کردند.

کد مطلب 6791700

