اجرای خوشنویسی به مناسبت اربعین شهدای «جنگ رمضان» در کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن اربعین شهدای «جنگ رمضان»، صبح پنجشنبه مراسم اجرای خوشنویسی در شهرستان کامیاران برگزار شد.

این برنامه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هنرمندان شهرستان کامیاران و با حضور پیمان یاسمی، هنرمند خوشنویس، اجرا شد.

در این آیین فرهنگی و هنری، آثار خوشنویسی با مضامین ارزشی و در پاسداشت مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای «جنگ رمضان»، خلق و ارائه شد.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای این رویداد را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم ارزشی عنوان کردند.

این برنامه با استقبال کودکان و نوجوانان علاقمند به خوشنویسی در شهر کامیاران برگزار شد.