کشف ۵۱ کیلوگرم تریاک در عملیات ضربتی پلیس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی از ورود یک محموله مواد مخدر به داخل استان مطلع شدند.

در پی انجام یک عملیات منسجم و ضربتی، خودرو حامل مواد مخدر شناسایی، متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

در نتیجه، مقدار ۵۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک که به‌صورت ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود، کشف و راننده دستگیر شد.

پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان ضمن تأکید بر تداوم قاطعانه طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.