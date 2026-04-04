  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

کشف ۵۱ کیلوگرم تریاک در عملیات ضربتی پلیس لرستان

خرم‌آباد- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف ۵۱ کیلوگرم تریاک در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی از ورود یک محموله مواد مخدر به داخل استان مطلع شدند.

در پی انجام یک عملیات منسجم و ضربتی، خودرو حامل مواد مخدر شناسایی، متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

در نتیجه، مقدار ۵۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک که به‌صورت ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود، کشف و راننده دستگیر شد.

پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان ضمن تأکید بر تداوم قاطعانه طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6791736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها