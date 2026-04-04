تأمین پایدار دارو در لرستان؛ از خریدهای هیجانی پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قاسمیان شامگاه شنبه با اشاره به وضعیت تأمین دارو در استان به رسانه‌ها اظهار داشت: تمامی داروهای ضروری در داروخانه‌های سطح لرستان موجود است و روند تأمین و توزیع دارو به‌صورت روزانه و بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شبکه توزیع دارو در شرایط پایدار قرار دارد، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین مستمر دارو انجام شده و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

خریدهای هیجانی، عامل اختلال در توزیع دارو

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هشدار نسبت به پیامدهای خریدهای غیرضروری عنوان کرد: آمادگی برای شرایط خاص به معنای خرید بیش از نیاز نیست و خریدهای هیجانی و انبار کردن دارو می‌تواند نظم توزیع را بر هم زده و دسترسی سایر شهروندان به دارو را با مشکل مواجه کند.

قاسمیان تأکید کرد: همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت دارویی استان دارد.

راهنمایی حضوری و پاسخگویی شبانه‌روزی

وی در ادامه گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل در تهیه دارو، شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به کارشناسان معاونت غذا و دارو، راهنمایی‌های لازم را برای تهیه داروی مورد نیاز از داروخانه‌های مختلف دریافت کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از آمادگی سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت برای پاسخگویی خبر داد و افزود: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها، رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مردم است.

تأکید بر پرهیز از توجه به شایعات

قاسمیان در پایان با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح تصریح کرد: شایعه یکی از ابزارهای اصلی ایجاد نگرانی و جنگ روانی است و از شهروندان انتظار می‌رود اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را تنها از طریق رسانه‌های رسمی و معتبر دنبال کنند.