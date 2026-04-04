تأمین پایدار دارو در لرستان؛ از خریدهای هیجانی پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قاسمیان شامگاه شنبه با اشاره به وضعیت تأمین دارو در استان به رسانهها اظهار داشت: تمامی داروهای ضروری در داروخانههای سطح لرستان موجود است و روند تأمین و توزیع دارو بهصورت روزانه و بدون هیچگونه اختلال در حال انجام است.
وی با بیان اینکه شبکه توزیع دارو در شرایط پایدار قرار دارد، افزود: برنامهریزیهای لازم برای تأمین مستمر دارو انجام شده و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
خریدهای هیجانی، عامل اختلال در توزیع دارو
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هشدار نسبت به پیامدهای خریدهای غیرضروری عنوان کرد: آمادگی برای شرایط خاص به معنای خرید بیش از نیاز نیست و خریدهای هیجانی و انبار کردن دارو میتواند نظم توزیع را بر هم زده و دسترسی سایر شهروندان به دارو را با مشکل مواجه کند.
قاسمیان تأکید کرد: همراهی و مسئولیتپذیری مردم نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت دارویی استان دارد.
راهنمایی حضوری و پاسخگویی شبانهروزی
وی در ادامه گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل در تهیه دارو، شهروندان میتوانند با مراجعه حضوری به کارشناسان معاونت غذا و دارو، راهنماییهای لازم را برای تهیه داروی مورد نیاز از داروخانههای مختلف دریافت کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از آمادگی سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت برای پاسخگویی خبر داد و افزود: این سامانه بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشها، رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مردم است.
تأکید بر پرهیز از توجه به شایعات
قاسمیان در پایان با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی صحیح تصریح کرد: شایعه یکی از ابزارهای اصلی ایجاد نگرانی و جنگ روانی است و از شهروندان انتظار میرود اخبار و اطلاعیههای مرتبط را تنها از طریق رسانههای رسمی و معتبر دنبال کنند.
نظر شما