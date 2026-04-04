۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۲

بانک‌ها پیشران اقتصاد مقاومتی در لرستان؛ تأکید بر تقویت سرمایه‌گذاری

خرم‌آباد- استاندار لرستان با تأکید بر نقش کلیدی شبکه بانکی در توسعه اقتصادی استان، بانک‌ها را از مهم‌ترین عوامل تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تسریع روند سرمایه‌گذاری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه بازدید از برخی شعب بانکی استان، با اشاره به اهمیت نقش بانک‌ها در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: نظام بانکی از ارکان اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در استان به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری، بانک‌ها می‌توانند نقش شتاب‌دهنده‌ای در تحقق این اهداف ایفا کنند.

بررسی مصوبات اقتصادی و برنامه‌ریزی استان

استاندار لرستان با اشاره به هدف این بازدیدها گفت: در روزهای ابتدایی سال جدید، با حضور در شعب بانکی سطح استان، آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان و مسائل مرتبط با تأمین مالی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

شاهرخی تصریح کرد: تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، لازمه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در استان است.

عملکرد قابل قبول بانک‌ها با وجود محدودیت‌ها

وی با ارزیابی عملکرد بانک‌های استان در سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه عملکرد شبکه بانکی در لرستان قابل قبول بوده است، هرچند با چالش‌هایی نیز مواجه هستیم.

استاندار لرستان افزود: تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات در استان بالاست و این در حالی است که منابع بانک‌ها محدود است، بنابراین مدیریت صحیح منابع و اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در استان

شاهرخی با تأکید بر لزوم تقویت نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی گفت: برای عبور از چالش‌های موجود و تسریع روند توسعه، باید سطح سرمایه‌گذاری در استان با محوریت بانک‌ها افزایش یابد.

وی همچنین بر نقش اعتماد عمومی در تقویت نظام بانکی تأکید کرد و افزود: مردم باید با اطمینان به سیستم بانکی، در مسیر توسعه اقتصادی مشارکت داشته باشند.

استمرار خدمت‌رسانی بانک‌ها در شرایط سخت

استاندار لرستان با اشاره به شرایط خاص کشور و فشارهای خارجی عنوان کرد: با وجود حملات و تهدیدات دشمنان، از جمله اقدامات سایبری و فشارهای اقتصادی، شبکه بانکی کشور با صلابت به فعالیت خود ادامه داده و خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکرده است.

قدردانی از تلاش کارکنان شبکه بانکی

شاهرخی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک‌های استان گفت: کارکنان شبکه بانکی همانند نیروهای خط مقدم، در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و نقش مهمی در پشتیبانی از اقتصاد و معیشت جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: آنچه در بازدید از شعب مختلف مشاهده شد، روحیه بالا، انگیزه و تعهد کارکنان در ارائه خدمات مطلوب به مردم بود که جای تقدیر دارد.

