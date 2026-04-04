به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه بازدید از برخی شعب بانکی استان، با اشاره به اهمیت نقش بانکها در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: نظام بانکی از ارکان اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در استان به شمار میرود.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری، بانکها میتوانند نقش شتابدهندهای در تحقق این اهداف ایفا کنند.
بررسی مصوبات اقتصادی و برنامهریزی استان
استاندار لرستان با اشاره به هدف این بازدیدها گفت: در روزهای ابتدایی سال جدید، با حضور در شعب بانکی سطح استان، آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای برنامهریزی استان و مسائل مرتبط با تأمین مالی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.
شاهرخی تصریح کرد: تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، لازمه تحقق برنامههای توسعهای در استان است.
عملکرد قابل قبول بانکها با وجود محدودیتها
وی با ارزیابی عملکرد بانکهای استان در سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه عملکرد شبکه بانکی در لرستان قابل قبول بوده است، هرچند با چالشهایی نیز مواجه هستیم.
استاندار لرستان افزود: تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات در استان بالاست و این در حالی است که منابع بانکها محدود است، بنابراین مدیریت صحیح منابع و اولویتبندی در پرداخت تسهیلات از اهمیت بالایی برخوردار است.
ضرورت افزایش سرمایهگذاری در استان
شاهرخی با تأکید بر لزوم تقویت نقش بانکها در توسعه اقتصادی گفت: برای عبور از چالشهای موجود و تسریع روند توسعه، باید سطح سرمایهگذاری در استان با محوریت بانکها افزایش یابد.
وی همچنین بر نقش اعتماد عمومی در تقویت نظام بانکی تأکید کرد و افزود: مردم باید با اطمینان به سیستم بانکی، در مسیر توسعه اقتصادی مشارکت داشته باشند.
استمرار خدمترسانی بانکها در شرایط سخت
استاندار لرستان با اشاره به شرایط خاص کشور و فشارهای خارجی عنوان کرد: با وجود حملات و تهدیدات دشمنان، از جمله اقدامات سایبری و فشارهای اقتصادی، شبکه بانکی کشور با صلابت به فعالیت خود ادامه داده و خدماترسانی به مردم را متوقف نکرده است.
قدردانی از تلاش کارکنان شبکه بانکی
شاهرخی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان بانکهای استان گفت: کارکنان شبکه بانکی همانند نیروهای خط مقدم، در حال خدمترسانی به مردم هستند و نقش مهمی در پشتیبانی از اقتصاد و معیشت جامعه ایفا میکنند.
وی افزود: آنچه در بازدید از شعب مختلف مشاهده شد، روحیه بالا، انگیزه و تعهد کارکنان در ارائه خدمات مطلوب به مردم بود که جای تقدیر دارد.
