بقایی: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، هویت ایرانی را نشانه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در صفحه شخصی خود درباره تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت: آیا می‌توان حمله به مدرسه، دانشگاه و بیمارستان، و تهدید به بازگرداندن به عصر حجر را جز کینه‌توزی با ایران و ایرانی تفسیر کرد؟! بخشی از هموطنان‌مان متأسفانه تحت تأثیر تبلیغات دروغین رژیم صهیونیستی و آمریکا، دچار تصورات اشتباه درباره دلیل و هدف متجاوزان به ایران شدند.

وی افزود: آشکار شدن مافی‌الضمیر دشمن، که چیزی نیست جز کینه‌ای حقیرانه و تاریخی نسبت به ایران و ایرانی، که در سخنان امثال لیندسی گراهام و استیو بنون (با تعابیری همچون «اختلاف ۲۳۰۰ ساله» یا تکرار حمله اسکندر مقدونی به ایران) و مقامات آمریکایی (مثل «دیوانه» و «شرور» و «تروریست» نامیدن ملت ایران و «برگرداندن به عصر حجر») تکرار شد، در کنار جنایات بی‌سابقه دشمن در حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی مثل انستیتو پاستور، دانشگاه‌ها، اماکن و آثار تاریخی-فرهنگی، و زیرساخت‌های تولیدی کشور، هرگونه شک و تردیدی را در مورد ماهیت واقعی این جنگ از بین برده است.

بقائی ادامه داد: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هدفی جز نابودی ایران و ایرانی ندارد. دشمن، کلیت و هویت و ریشه این سرزمین و مردمان آن را هدف قرار داده است و همه ما چه در برابر وجدان و چه در پیشگاه تاریخ درباره اینکه در این روزها کجا ایستاده بودیم، مورد پرسش و داوری قرار خواهیم گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ایرانیان ثابت کرده‌اند که اراده‌ای شکست‌ناپذیر برای دفاع از میهن و عزت خود و ناکام گذاشتن دشمنان متجاوز دارند. آغوش وطن به روی همه ایرانیانی که دل در گروی میهن اجدادی خود دارند باز است، حتی برای آنان که با تعلل و تأخیر به ماهیت واقعی این جنگ تحمیلی پی برده‌اند؛ آنهایی که وقتی حقیقت را دریافتند، شجاعانه برای دفاع از مام میهن سینه سپر کردند، زیرا خوب می‌دانند «علاج در وطن است» و جز وطن پناه و مأمنی نیست. ایران، مادر ما و میراثی جاودانه است که با فداکاری و ایثار شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک پابرجا مانده و ان‌شاءالله تا ابد برقرار خواهد ماند. ما هیچ عذر و بهانه‌ای، سکوت در برابر تجاوز و تعرض به این کیان شریف و نجیب را توجیه نخواهد کرد.