https://mehrnews.com/x3bKLh ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6791805 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۴ گچسارانیها: تا آخرین قطره خون خیابانها را خالی نمیکنیم دوگنبدان- گچسارانی ها می گویند تا آخرین قطره خون پای وطن می مانیم و خیابان ها را خالی نمی کنیم. دریافت 28 MB کد مطلب 6791805 کپی شد مطالب مرتبط خونخواهی مردم گچساران برای انتقام شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی عزاداری مردم گچساران در چهارمین شب شهادت امام امت شعار «نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا» در گچساران طنین انداز شد تاجگردون: «برای وطن» مسئولیتی سنگین بر دوش ماست برچسبها گچساران جنگ رمضان بیعت با رهبر انقلاب
