به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مسئول سلامت مردمی که در شهری با عنوان «شهر جهانی یزد» و با قدمت بیش از شش هزار سال زندگی میکنند، وظیفه خود میدانم نگرانی عمیق جامعه پزشکی و دانشگاهی را نسبت به هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، بیمارستانها، دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی، انستیتوهای سلامت و مراکز دارویی در جریان جنگ اخیر امریکا و اسرائیل علیه کشور ایران اعلام کنم.
صرفنظر از اینکه این حوادث در چه جغرافیا یا میان چه طرفهایی رخ میدهد، هرگونه حمله به مراکز درمانی، کارکنان سلامت و زیرساختهای حیاتی پزشکی، نقض صریح اصول پذیرفتهشده بینالمللی مانند کنوانسیونهای ژنو، اصول بینالمللی بشردوستانه و تعهدات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و بیماران به شمار میآید و پیامدهای آن مستقیماً سلامت، جان و امنیت غیرنظامیان بیدفاع را تهدید میکند.
ملت ایران در طول تاریخ پرشکوه و تمدنساز خود، هیچگاه آغازگر تجاوز و خشونت علیه دیگر ملتها نبوده است و همواره احترام به انسان، زندگی، سلامت و شأن بشر را پایه تعاملات خود قرار داده است.
جامعه پزشکی و دانشگاهی ایران هم به تبع تمدن ایرانی، نسبت به هرگونه نقض حرمت اماکن درمانی و دانشگاهی در هر نقطه از جهان، عمیقاً نگران است.
از آن سازمانهای محترم تقاضا دارم، پیگیری فوری و شفاف نسبت به موارد ثبتشده آسیب یا تهدید مراکز درمانی را در دستور کار قرار دهند، اقدامات بازدارنده بینالمللی را جهت حفاظت از بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی دارویی، مراکز اورژانسی و کارکنان سلامت تقویت نمایند و گزارش رسمی درباره ارزیابیهای میدانی و پیامدهای انسانی چنین وقایعی منتشر کنند.
انتظار میرود جامعه جهانی با حساسیتی ویژه از سلامت بیماران، کودکان، سالمندان، مجروحان و تمامی کارکنان سلامت که بدون وابستگی سیاسی و یا نظامی، تنها به انسانیت خدمت میکنند، صیانت نماید.
