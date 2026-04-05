انتقاد از سکوت جامعه جهانی در حمله به مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بابک رضازاده افزود: بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کادر درمان و نیروهای امدادی در زمان انجام وظیفه از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه آسیب عمدی یا غیرمستقیم به آنان می‌تواند مصداق نقض آشکار قواعد بشردوستانه و در شرایطی، قابل بررسی در چارچوب جنایت جنگی باشد و در تمامی جنگ‌ها، نیروهای درمانی و امدادی مصون هستند، اما رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی این موضوع را از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و مستندسازی دقیق این رخدادها برای طرح در مراجع ذی‌صلاح ضروری است.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: هدف قرار گرفتن یا آسیب دیدن نیروهای امدادی، صرفاً یک خسارت انسانی نیست، بلکه تعرض به اصول بنیادین انسانیت در شرایط جنگی محسوب می‌شود و جامعه جهانی نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ نام و ایثار این شهدا در حافظه نظام سلامت کشور ماندگار خواهد ماند و وظیفه ما است که از حقوق آنان و خانواده‌هایشان در همه سطوح دفاع کنیم.