۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۸

انتقاد از سکوت جامعه جهانی در حمله به مراکز درمانی

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هدف قرار گرفتن یا آسیب دیدن نیروهای امدادی، صرفاً یک خسارت انسانی نیست، بلکه تعرض به اصول بنیادین انسانیت در شرایط جنگی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بابک رضازاده افزود: بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کادر درمان و نیروهای امدادی در زمان انجام وظیفه از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه آسیب عمدی یا غیرمستقیم به آنان می‌تواند مصداق نقض آشکار قواعد بشردوستانه و در شرایطی، قابل بررسی در چارچوب جنایت جنگی باشد و در تمامی جنگ‌ها، نیروهای درمانی و امدادی مصون هستند، اما رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی این موضوع را از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و مستندسازی دقیق این رخدادها برای طرح در مراجع ذی‌صلاح ضروری است.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: هدف قرار گرفتن یا آسیب دیدن نیروهای امدادی، صرفاً یک خسارت انسانی نیست، بلکه تعرض به اصول بنیادین انسانیت در شرایط جنگی محسوب می‌شود و جامعه جهانی نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ نام و ایثار این شهدا در حافظه نظام سلامت کشور ماندگار خواهد ماند و وظیفه ما است که از حقوق آنان و خانواده‌هایشان در همه سطوح دفاع کنیم.

حبیب احسنی پور

