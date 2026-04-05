توهین ترامپ به کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، ترامپ روز شنبه به وقت محلی با تکرار ادعاهای ضد مهاجرتی خود گفت: «اگر جهان سومی‌ها را وارد کشورتان کنید، خودتان هم تبدیل به جهان سوم می‌شوید!»

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: « تا زمانی که من رئیس‌جمهور هستم، اجازه نخواهم داد چنین اتفاقی برای آمریکا بیفتد.»

در پی اجرای سیاست های مهاجرتی سختگیرانه ترامپ، در زمستان گذشته دو شهروند آمریکایی به نام «رنه گود و الکس پریتی» در مینیاپولیس به دست ماموران اداره مهاجرت آمریکا کشته شدند که منجر به تظاهرات گسترده شد.

مردم آمریکا در اعتراض به سیاست های داخلی و خارجی ترامپ از جمله سیاست های مهاجرتی و جنگ طلبی او روز شنبه ۲۸ مارس در ۵۰ ایالت و بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ شهر آمریکا و نیز اروپا دست به تظاهرات زدند.

اگرچه مخالفت با سیاست های مهاجرتی ترامپ و به ویژه کشته شدن دو آمریکایی به دست نیروهای مهاجرتی فدرال از دلایل اصلی تظاهرات امسال بود اما مخالفت با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز از دیگر دلایل اعتراضات امسال آمریکایی ها بود.