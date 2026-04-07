به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، در واکنش به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه زیرساخت های غیرنظامی در ایران، اتحادیه اروپا نیز به ترامپ رئیس در این رابطه هشدار داد.

«آنیتا هیپر»، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور خارجی، امروز سه‌ شنبه در پاسخ به سوال یورونیوز در این خصوص گفت: دیپلماسی، پاسخ درست است. ما هرگونه تهدید به حمله به زیرساخت‌ های حیاتی غیرنظامی را رد می‌ کنیم. چنین حملاتی زندگی میلیون‌ ها نفر در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) و فراتر از آن را به خطر می‌ اندازد و همچنین ممکن است به تشدید خطرناک‌ تر تنش ها منجر شود.

وی در ادامه بدون محکوم کردن تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران، خواستار حداکثر خویشتنداری، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌ های غیرنظامی، و پایبندی کامل به قوانین بین‌ المللی و حقوق بشردوستانه بین‌ المللی توسط همه طرف‌ ها شد.