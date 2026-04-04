به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نیویورکر در مقاله‌ای به قلم «سوزان گلاسر»، روزنامه‌نگار آمریکایی، اعلام کرد که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سوالی موجودیتی را مطرح می‌کند: در حالی که هیچ طرح و برنامه ای برای جنگ وجود ندارد، چطور ممکن است که اوضاع طبق برنامه آمریکا پیش برود؟

دونالد ترامپ یک ماه پیش آمریکا را وارد جنگ با ایران کرد. او این تصمیم را در یک ویدیوی کوتاه هشت دقیقه‌ای به مردم آمریکا اعلام کرد. ترامپ با این تصمیم درگیری‌ را آغاز کرد که اقتصاد جهانی را مختل کرد. وی در عین حال در سرنگونی حاکمیت ایران که وعده اش را داده بود، شکست خورد و در نهایت چهارشنبه گذشته نیز بار دیگر استدلال‌ها و دروغ‌های خود را در یک سخنرانی تلویزیونی تکرار کرد.

وی افزود که بهترین چیزی که می‌توان درباره این سخنرانی گفت، این است که ترامپ تهدید قبلی خود را مبنی بر خروج آمریکا از ناتو عملی نکرد. وی در عین حال هیچ نشانه واقعی از نزدیک بودن آتش‌بس، و هیچ راه حل واقعی برای برون رفت از یکی از بحران‌های بزرگی که در نتیجه جنگ با ایران ایجاد کرده بود، ارائه نکرد. این بحران بسته شدن تنگه هرمز است که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.

وی به تکرار ادعاها و دروغ های ترامپ در خصوص این جنگ اشاره کرد و تعدادی از این دروغ ها را برشمرد: «ما ایران را شکست دادیم و کاملاً نابود کردیم؛ ما یک قدرت نظامی شکست‌ناپذیر هستیم؛ ما آنها را به عصر حجر بازمی‌گردانیم، جایی که به آن تعلق دارند.» گلاسر در خصوص این ادعاها گفت: به احتمال زیاد هیچ کارشناسی روی متن این سخنرانی ها کار نکرده بود، بلکه شاید یک فرد ناشی و کارآموز وظیفه کپی و چسباندن پست‌های رئیس‌جمهور در رسانه‌های اجتماعی را بر عهده دارد.

این نویسنده آمریکایی با بیانیه اینکه «تمام اظهارات ترامپ درباره جنگ ایران متناقض، گیج‌کننده یا کاملاً دروغ بوده است، می افزاید: چگونه می‌توانیم از ادعای ترامپ مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور جدید ایران به طور اساسی با فرد پیشین خود متفاوت است، تعجب نکنیم، در حالی که ایران امروز هنوز توسط مسعود پزشکیان، همان رئیس‌جمهوری که در آغاز جنگ یک ماه پیش بود، اداره می‌شود؟

وی افزود که در طول ماه گذشته، ترامپ بارها و بارها ادعا کرده بود که هدف جنگ تغییر حاکمیت ایران یا از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران است که وی پیش از این نیز ادعای نابودی کامل آن را مطرح کرده بود. متوقف کردن تهدید موشک‌های بالستیک ایران برای آمریکا از دیگر ادعاهای ترامپ در این عرصه بوده است، آنهم در شرایطی که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا تأکید کرده است که ایران دست کم تا آینده ای نزدیک قدرت تهدید مستقیم خاک آمریکا با موشک‌های بالستیک خود را نخواهد داشت.

نیویورکر افزود که ترامپ در سخنرانی چهارشنبه شب خود نیز بیشتر این ادعاها را تکرار کرد، البته سخنان قبلی خود در این مورد که تغییر حاکمیت ایران هدف عملیات جنگی او بوده است را انکار کرد.

بر اساس این گزارش، اظهارات متعدد و گمراه‌ کننده ترامپ سوالات جدی را مطرح می‌کند: اگر ارتش ایران، همانطور که او دو هفته پیش گفت، به طور کامل نابود شده است، پس چگونه هنوز موشک شلیک می‌کند؟

به نوشته این مجله آمریکایی، نظرسنجی اخیر CNN که ساعاتی پیش منتشر شد، نشان داد که تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها در حال حاضر با مدیریت او بر اقتصاد کشور موافق هستند. همچنین، میزان نارضایتی عمومی از او به ۶۴ درصد افزایش یافته است، که بالاترین میزان برای پست ریاست‌جمهوری در آمریکا است.