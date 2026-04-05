گری سیک: دلیلی برای جنگ با ایران وجود نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «گری سیک» در گفت وگو با سی ان ان افزود: فکر می کنم با هر کاری که انجام می دهیم قوانین جنگ را زیر پا می گذاریم. در چند قرن گذشته مشغول معرفی و تعریف قوانین جنگ بوده ایم. این قوانین لزوما ما را از رفتن به جنگ منع نمی کند اما به ما آموزش می دهد که در مواقع خاص چگونه عمل کنیم.

وی ادامه داد: این قوانین برای زمانی است که تهدید قریب الوقوع وجود داشته باشد. اما اکنون تهدید قریب‌الوقوعی وجود نداشت. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا دلیلی برای جنگ با ایران داشت اما دونالد ترامپ با چنین تهدید و دلیلی مواجه نبود. ما قوانین‌ جنگ و روش های بشردوستانه را نقض می کنیم و این اقدامات عواقب دارد.

سیک تاکید کرد: کشوری بودیم که به عنوان کشور پیرو قانون شناخته می شدیم. اکنون این قوانین را نقض می کنیم. نمی توانیم بدون هیچ دلیل موجهی به کشوری حمله کنیم. دلیل قانع‌کننده باید وجود داشته باشد. پاسخ باید متناسب باشد.

وی ادامه داد: نمی توانیم در پاسخ به کشته شدن دو نفر یک روستا را نابود کنیم. اما به صورت روزانه قوانین را نقض می کنیم. هیچگاه فکر نمی کردم در موقعیتی قرار بگیریم که آمریکا به عنوان کشوری یاغی شناخته شود.