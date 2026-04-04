ترامپ ناتو را «غیرقابل اعتماد» دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز شنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با تحقیر «سازمان پیمان آمریکای شمالی» (ناتو) و نام بردن از آن به عنوان «سازمان پیمان آمریکای شمالی» نوشت که این ائتلاف نظامی شریک بسیار ضعیفی بوده و تا حد زیادی غیرقابل اعتماد است.

رئیس‌ جمهور آمریکا در ادامه عادت خودشیفگی اش سپس روزنامه نیویورک تایمز را به دلیل بازتاب انتقادهای مردمی از تجاوز غیرقانونی کاخ سفید به ایران مورد حمله قرار داد و مدعی شد که این موضوع باعث شده است که تیراژ آن کاهش یابد!

گفتنی است که «سازمان پیمان آمریکای شمالی» (ناتو) به دلیل عدم همراهی با ترامپ در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران مورد انتقاد وی قرار گرفته است.