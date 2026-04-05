به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، مرات بردیف نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور گروه ۲۰، نشست آتی بین کشورهای عضو گروه ۷ و شورای همکاری خلیج فارس را تلاشی برای حفظ آبرو از سوی غرب بعد از شکست در خاورمیانه توصیف کرد.

وی اضافه کرد: مشخص است که تلاش هایی برای ایجاد یک خط یکپارچه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جریان است. ما شاهد شرایطی هستیم که در آن گروه ۷ و کشورهای غربی به دنبال حفظ آبروی خود در روابط بین الملل هستند.

این مسئول روس بیان کرد: مسائل نظامی و سیاسی را نمی‌توان در داخل گروه ۷ حل کرد، چرا که این گروه اعتبار خود را از دست داده و به دلیل اختلافات و درگیری‌های داخلی از هم پاشیده است. کشورهای غربی باعث ایجاد هرج و مرج ساختگی در خاورمیانه بوده و اکنون به طرز دیوانه‌واری به دنبال راهی برای خروج از آن هستند.

پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که گروه ۷ و شورای همکاری خلیج فارس برای بحث در مورد وضعیت تنگه هرمز یک نشست برگزار خواهند کرد.