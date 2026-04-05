۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

روسیه: غرب بعد از شکست در منطقه برای حفظ آبرویش تقلا می‌کند

یک مسئول روس برگزاری نشست میان اعضای گروه ۷ و شورای همکاری خلیج فارس را تلاش برای حفظ آبروی غرب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، مرات بردیف نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور گروه ۲۰، نشست آتی بین کشورهای عضو گروه ۷ و شورای همکاری خلیج فارس را تلاشی برای حفظ آبرو از سوی غرب بعد از شکست در خاورمیانه توصیف کرد.

وی اضافه کرد: مشخص است که تلاش هایی برای ایجاد یک خط یکپارچه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جریان است. ما شاهد شرایطی هستیم که در آن گروه ۷ و کشورهای غربی به دنبال حفظ آبروی خود در روابط بین الملل هستند.

این مسئول روس بیان کرد: مسائل نظامی و سیاسی را نمی‌توان در داخل گروه ۷ حل کرد، چرا که این گروه اعتبار خود را از دست داده و به دلیل اختلافات و درگیری‌های داخلی از هم پاشیده است. کشورهای غربی باعث ایجاد هرج و مرج ساختگی در خاورمیانه بوده و اکنون به طرز دیوانه‌واری به دنبال راهی برای خروج از آن هستند.

پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که گروه ۷ و شورای همکاری خلیج فارس برای بحث در مورد وضعیت تنگه هرمز یک نشست برگزار خواهند کرد.

